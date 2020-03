Le CRT Nouvelle Aquitaine lance une campagne #SolidaritéTourisme

Le Comité Régional du Tourisme Nouvelle-Aquitaine se mobilise en solidarité avec les personnes affectées, le personnel de santé et les acteurs du tourisme via le lancement d'une campagne #SolidaritéTourisme pour continuer à partager, découvrir, s'évader, goûter , bouger et être ensemble...Pour ce faire, le CRT a publié une vidéo sur You Tube qui est à l'initiative de Michel Durrieu, directeur général du CRT Nouvelle-Aquitaine.Elle fait partie du plan de communication et d’information auprès du grand public.