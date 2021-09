Le Danemark lève les restrictions liées au pass sanitaire

Depuis le 10 septembre, le Danemark a supprimé toutes les mesures restrictives locales contre Covid-19.Ayant atteint un taux de vaccination élevé (plus de 80% de la population),et ne représente plus une menace critique pour la société, explique VisitDenmark.pour accéder aux restaurants, lieux publics, discothèques ou stades, et d'utiliser le masque.Toutefois les règles d'entrée dans le pays restent en vigueur. Les voyageurs en provenance de France qui sont totalement vaccinés ou rétablis du Covid sont exemptés de test à l’arrivée et de mesure d’isolement, dès lors qu’ils présentent leur pass sanitaire frontières (Certificat COVID numérique UE).