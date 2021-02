Le Groupe Le Vacon De Maillard s’engage avec Ecotree

« Conscient que notre métier de voyagiste et de transporteur ne peut se développer sans une approche durable et respectueuse de l’environnement, nous nous inscrivons dans une démarche vertueuse au service de la conservation des forêts françaises, favorisant ainsi la préservation de la biodiversité qui pourra naître et grandir en son sein. Cette démarche complète une politique RSE soutenue, notamment par l’acquisition de véhicules et d’équipement moins polluants et plus sobres en consommation de carburant . » commente Julien Hamon, Directeur général du groupe.