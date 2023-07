Le Japon en famille : un dépliant pour préparer son voyage

Manga, animés, jeux vidéos, cosplay... le Japon a de quoi séduire toutes les générations.Salles d’arcades, musées du manga, parcs d’attraction et bien entendu, découverte de lieux qui auraient inspiré les décors des films et animés... le Japon propose un beau terrain de jeu aux familles et aux plus jeunes.Le dépliant téléchargeable en version pdf est disponible sur demande via le formulaire de demande de brochures.Pour préparer un voyage en famille, il y a quelques incontournables : Tokyo bien sûr mais également Kyoto que l'on peut rejoindre en train grâce au Japan Rail Pass, sans oublier Osaka, Nara... ou encore le musée à Hiroshima et le Musée Ghibli près de Tokyo !Pensez également au décalage horaire : 7h en été !