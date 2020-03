Le MEAE lance un service Sosuntoit.fr pour les Français coincés à l'étranger

Les services du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères a mis en place un service d’urgence de mise en relation de français bloqués à l’étranger en situation de difficulté et des français établis hors de France se portant volontaires pouvant les accueillir.Ce service d’entraide, pour proposer un hébergement ou pour en demander un, est disponible à l’adresse web suivante : www.sosuntoit.fr. Ce site a été mis en place sous l’égide du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, grâce à l’engagement de la Fédération internationale des Accueils Français et francophones à l’étranger (FIAFE).