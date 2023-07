Le Mékong en croisière avec CroisiEurope

La croisière sur le Mékong est la façon la plus immersive de découvrir l’Asie du Sud-Est et ses mystères. Le dépaysement est total et au fil de l’eau, il prend une tout autre dimension d’exotisme. A bord du RV Indochine 2, élégant bateau néocolonial construit par CroisiEurope en 2017, pouvant accueillir 60 personnes, le rêve éveillé se vit au rythme des découvertes et des rencontres singulières entre Vietnam et Cambodge. Deux pays aux ambiances très différentes : la douceur de vivre et le rythme lent de Phnom Penh est en fort contraste avec la vie trépidante et agitée d'Hô-Chi-Minh Ville.

A bord, tout a été conçu pour offrir un maximum de confort aux passagers: cabines spacieuses, restaurant panoramique, pont soleil avec piscine, salle de massages… le tout dans un décor d’inspiration coloniale, habillé de bois exotique… dépaysement assuré.



Durant 11 jours, des découvertes enrichissantes en petit groupe sont au rendez-vous : promenades en bateaux dans les marchés flottants et les villages typiques de la région, explications des traditions ancestrales de l'Asie, spectacles de danses traditionnelles, tour de ville en touk-touk, visites des splendeurs monumentales de l'ancien Royaume des Khmers à travers la visite d'Angkor Wat. Autant de moments forts et émouvants qui conféreront à ce voyage des souvenirs rares.





