Le Norwegian Spirit reprend la mer après un lifting de 100 millions d'euros

Il aura fallu un mois et demi aux chantiers marseillais pour livrer la nouvelle version du Norwegian Spirit. Le plus petit navire [de la flotte NCL vient de reprendre la mer contre un investissement de 100 millions d'euros.]b Désormais, le Norwegian Spirit possède 14 nouveaux espaces, dont un Mandara Spa qui a doublé en superficie, et des nouvelles cabines.Côté restauration, on compte en tout 7 nouveaux bars & lounges et 6 nouveaux restaurants dont un nouvel espace pour le restaurant sans supplément, le Taste étant ouvert 24h/24.Pour répondre aux attentes des clients, le Norwegian Spirit va bannir les bouteilles en plastique à usage unique.