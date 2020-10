Le Pacific Dawn quitte l’Australie avec 5 mois d’avance le précédent acheteur du navire a fait faillite

Le Pacific Dawn de P&O Australia a finalement quitté la flotte de la compagnie 5 mois plus tôt que ce qui était prévu.

Rédigé par François Défontaine le Lundi 26 Octobre 2020

Le Pacific Dawn de P&O Australia a quitté la flotte du croisiériste australien cinq mois plus tôt que prévu, après que le précédent acheteur du navire, Cruise & Maritime Voyages, avait fait faillite en juillet dernier.



Sur la page facebook de la compagnie, on peut y lire : « Nous voulions vous faire savoir que le Pacific Dawn nous quittera dans les prochaines semaines, Il était initialement prévu qu’il nous quitte en février prochain, mais cela a été avancé pour faciliter sa vente ».



Nous ignorons si le navire a bien été vendu, mais les rumeurs semblent confirmer cette information, cependant aucune information n’a filtré sur le nouvel acheteur.



Construit en 1991 par les chantiers italiens de Fincantieri pour le compte de Princess Cruises, le navire d’une capacité de 1 590 passagers, avait rejoint la flotte de P&O Cruises Australia en 2007. Cette annonce intervient près d'un an après que le croisiériste ait déclaré que le Pacific Dawn partirait en février 2021 pour le royaume uni acheté par Cruise & Maritime Voyages.



Ils avaient même annoncé l'itinéraire de sa dernière croisière au départ de Melbourne le 8 février et à destination de Singapour via Brisbane.

Bien tristement, Cruise & Maritime Voyages n'a pas réussi à relever les défis de la pandémie COVID-19 et est devenu insolvable, Carnival Corporation a alors annoncé qu'elle se débarrasserait de 18 de ses navires déjà amortis et plus engagé financièrement, afin d’alléger la capacité de maintenance et prévoir plus sereinement un retour à l’activité de l’intégralité de sa flotte (104 navires avant la pandémie répartis sur pas moins de 9 compagnies dont Costa Croisières et Cunard).



Dans une déclaration du 28 septembre, P&O Australia s'est excusée auprès de ceux qui avaient prévu de naviguer à bord du Pacific Dawn. Celui qui devait devenir Amy Johnson chez CMV recevra donc un nouveau nom par ses nouveaux propriétaires. A suivre…



