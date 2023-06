Le Petit Futé sort sa collection tourisme durable et responsable

S’il fallait une preuve que le tourisme durable se démocratise, cette information en fait partie : le Petit Futé sort une nouvelle collection de guides de voyage tournés vers des pratiques d’un tourisme plus sobre et plus vertueux.



Pour 2023, la collection « Durable et responsable » compte déjà 6 destinations en France : les Alpes, l’Auvergne, la Bretagne, la Provence, la Normandie et les Pyrénées.



Fidèle à son habitude, le Petit Futé propose dans cette collection de découvrir le patrimoine au sens large (naturel, historique, culturel...) mais en privilégiant les acteurs locaux engagés et les initiatives responsables.



Les guides se découpent en 3 grandes parties :