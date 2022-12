Le Royal Monceau – Raffles Paris : Nicolas De Gols nommé directeur général

Nicolas De Gols débute sa carrière en 2011 au sein du groupe Four Seasons Hotels & Resorts, où il occupe

successivement le poste d’assistant Directeur de la restauration à Beverly Hills, Directeur de la

restauration à Seattle, pour ensuite rejoindre Paris en 2018.



Aujourd’hui, le groupe Raffles lui confie son Palace parisien, univers qu’il connait bien pour y avoir dirigé la restauration du Four Seasons George V Paris, qui compte trois restaurants étoilés par le Guide Michelin.



Fort d’une expérience internationale acquise principalement en France et en Amérique du Nord, Nicolas De Gols a plus récemment supervisé les opérations de restauration pour le portefeuille de luxe d'Accor Europe comptant 50 hôtels, pour lesquels il a développé de nouveaux concepts F&B et supervisé une dizaine d’ouvertures.



Nicolas De Gols est diplômé du Lycée Hôtelier Paul Augier de Nice, et d’un certificat Gestion d'actifs hôteliers et Investissements Immobiliers délivré par l'Université de Cornell, où il dispensera des cours en restauration quelques années plus tard.