Le Royaume-Uni impose un test PCR négatif de moins de 72h la France maintient la fermeture des frontières

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Le Royaume-Uni imposera un test PCR négatif de moins de 72h aux voyageurs qui souhaitent entrer dans le pays dès la semaine prochaine.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 8 Janvier 2021

Le gouvernement britannique a décidé de rendre obligatoire la présentation d’un test PCR négatif de moins de 72h pour les passagers désireux d’entrer en Angleterre que ce soit par train, avion ou bateau dès la semaine prochaine. Le gouvernement écossais applique la même mesure.



Les passagers arrivant de pays ne figurant pas sur la liste des couloirs de voyage du gouvernement doivent s'isoler pendant dix jours, quel que soit le résultat du test de pré-départ, afin d'assurer une protection supplémentaire contre les personnes voyageant dans des pays à haut risque, précise le gouvernement britannique.



Pour rappel, Boris Johnson, le Premier Ministre britannique a annoncé le confinement de l'Angleterre jusqu'à la mi-février. Ce nouveau confinement est entré en vigueur le 6 janvier 2021.



L’Ecosse avait annoncé également un confinement total dès lundi soir pour le mois de janvier. Le Pays de Galle et l'Irlande du Nord sont aussi confinés.

Lors de la conférence de presse organisée le 7 janvier, Jean Castex le Premier Ministre a indiqué que les frontières resteront fermées jusqu'à nouvel ordre avec le Royaume-Uni.



Les frontières entre les deux pays sont fermées depuis le 20 décembre 2020.



Compte tenu de l’évolution de la pandémie au Royaume-Uni, depuis le 22 décembre 2020 seules seront autorisées à se déplacer en France ou à y transiter depuis le Royaume-Uni, les catégories de personnes suivantes indique le Quai d'Orsay :

• les Français et les ressortissants de l’Espace européen ;

• les ressortissants britanniques ou de pays tiers qui soit résident habituellement en France, dans l’Union européenne ou dans l’Espace européen, soit doivent effectuer des déplacements indispensables.



Les déplacements des catégories de personnes concernées seront systématiquement soumis à l’obligation de disposer du résultat d’un test Covid 19 (PCR ou antigénique) négatif réalisé sur le territoire britannique et datant de moins de 72 heures.



Lu 92 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Afrique du Sud : le Quai d'Orsay déconseille "fortement" les séjours et déplacements Portugal : près de 10 000 nouvelles infections au Covid-19 en 24 heures