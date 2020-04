Le SCARA demande 1 milliard d'euros pour aider les compagnies hors Air France

Le Syndicat des Compagnies AéRiennes Autonomes demande donc qu'un fonds d'un montant d'un milliard d'euros, proportionnel à ce qu'Air France a obtenu de l'État, soit mis en place en urgence pour aider les compagnies aériennes françaises n'appartenant pas au groupe Air France à faire face à la crise actuelle et à préparer leur avenir.



Le syndicat justifie cette demande : "Ces compagnies aériennes rencontrent les mêmes difficultés qu'Air France et sont tout aussi soucieuses de renouveler leurs flottes pour améliorer leur compétitivité et participer à la transition écologique."