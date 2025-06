Le #TéléthonCamping revient pour une 6ᵉ édition

et la Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air (FNHPA) lancentOrganisée, cette opération solidaire invite tous les campings de France à organiser une ou plusieurs animations au profit de la recherche sur les maladies rares.Depuis cinq ans, cette initiative estivale fédère campeurs, professionnels du secteur et vacanciers autour de tournois, repas, soirées ou lotos. En 2024, plus de 229 campings ont participé , permettant de Les inscriptions sont désormais ouvertes pour cette 6ᵉ édition, avec un objectif de mobilisation et de collecte toujours plus ambitieux.