Le Too Hôtel Paris va ouvrir ses portes à l’automne 2022

C’est l’histoire d’un château suspendu au-dessus de Paris... »

Philippe Starck, designer et directeur artistique du projet, n’est pas moins lyrique : «Il faut reconnaître que tant depuis les espaces de restauration que dans les chambres, les panoramas sont spectaculaires, de la Seine à la Tour Eiffel, en passant par le Sacré-Cœur, Notre Dame, Beaubourg ou le Panthéon, on suit des yeux la course du soleil sur la ville de son lever à son coucher.Il répond en écho à l’ouverture prochaine du SO/ by Sofitel dans l’ancienne tour de l’Atelier d’Urbanisme de Paris, en bordure de Seine.D’une certaine façon, il intègre aussi la galaxie Accor puisque le Too Hôtel rejoint la collection M Gallery , les hôtels inclassables par leur originalité.L'établissement comprend 139 chambres et suites ; un spa avec jacuzzi extérieur sur une terrasse arborée au 17e étage.Le Too Restaurant, contemporain dans un impressionnant cube de verre de 6 mètres de hauteur au 25e étage, et tout au sommet de la tour, au 27e étage à 120m de haut, le Too TacTac Skybar de 350 m2 dont 150m2 de terrasse.Pour mémoire, Laurent Taïeb est le fondateur de restaurants parisiens devenus des classiques festifs (Le Kong, le Trésor, le Café du Trésor, Lo Sushi, Bon...).