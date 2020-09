Le golf en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Avis aux amateurs de green, depuis le 5 juin 2020, le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Route des Golfs ont mis en ligne le nouveau Provence Côte d’Azur Golf Pass. Cette nouvelle plateforme, née de la fusion des pass Provence Golf et Côte d’Azur Golfs, fédère18 et 9 trous sont rassemblés sur une seule et même plateforme afin de permettre aux golfeurs de sélectionnerpour composer le Golf Pass de leur choix et bénéficier de tarifs préférentiels allant jusqu’à