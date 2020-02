Le golf, nouveau terrain de jeu de Terre Voyages

En contrat de licence de marque avec le groupe Golf Plus, Didier Sébire entend bien, par ailleurs, développer les synergies.Ainsi, la brochure de Golf Plus Voyages et l’activité du voyagiste sera mise en avant dans les événements organisés par Golf Plus.Pour redynamiser Golf Plus Voyages, dont l'activité s’essoufflait, son nouveau gérant a recruté deux personnes, dont, son nouveau directeur, déjà rodé à l'organisation d’événements golfiques et ayant également occupé des fonctions en marketing au sein de Bluegreen.Par ailleurs, les produits ont été revus ainsi que le site web, dont le back office a été harmonisé avec les autres marques du groupe.Si Golf Plus Voyages a réalisé 1 M€ de chiffre d'affaires en 2019,Avec cette acquisition, le groupe Terre Voyages (5 M€ de CA prévu en 2020) emploie désormais quinze salariés dans ses locaux du 28, Boulevard de la Bastille à Paris.