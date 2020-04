Le groupe d'études Tourisme prône une "année blanche 2020" pour le secteur 150 propositions pour sauver le secteur

Le groupe d'études Tourisme co-présidé par Pascale Fontenel-Personne, Députée de la Sarthe a formulé 150 propositions pour sauver le secteur du tourisme. Parmi elles : proclamer une "année blanche" pour les opérateurs, la réouverture des restaurants dès le 11 mai, et la mise en place d'un "paquet social fléché Tourisme en France".

Rédigé par La Rédaction le Mardi 28 Avril 2020

Le groupe d'études Tourisme co-présidé par Pascale Fontenel-Personne, Députée de la Sarthe et qui rassemble plus de 110 Députés de la majorité a remis au gouvernement lundi 27 avril 2020, 150 propositions issues de leurs travaux avec les opérateurs et les usagers et destinées au "Tourisme du Jour d’Après."



3 propositions phares sont soutenues par les députés signataires du document. La première est de proclamer l’année blanche 2020 pour le secteur touristique.



Le groupe propose ainsi de "mettre en couveuse" tous les acteurs ce secteur pour l’année, " geler tout le passif issu et contracté au cours de cette crise en le garantissant par un fonds de l’état dédié sur une durée qui pourrait être de 5 ans " et proposer à tous les acteurs "un moratoire de la dette 2020" .



" Pour ceux qui rouvriront, l’activité permettrait de reconstituer une partie du fonds de roulement et le fonds de garantie pourrait prendre la partie perte liée à une sous fréquentation " explique la député Pascale Fontenel-Personne.

Vers une réouverture dès le 11 mai La deuxième proposition phare concerne la réouverture des restaurants dès le 11 mai en "favorisant une période tampon reposant sur deux principes : un label sanitaire et une méthode de réouverture reposant sur les établissements recevant du public dont la capacité d’accueil est fixée par arrêté du Maire.



Cette réouverture pourrait se faire en 3 étapes en fonction des zones et de l’évolution de la pandémie : 15 mai départements en sous mortalité, 1er juin départements à mortalité modérée et 15 juin départements à mortalité forte.



Enfin la dernière proposition à retenir et l'activation d'un " paquet social fléché Tourisme en France " sous forme de prime CHÈQUES VACANCES assorti d’un transport gratuit n’allant pas au-delà de 200 Kms.



" Nous souhaitons permettre aux employeurs de verser la « prime Macron » de façon volontaire et défiscalisée aux salariés, sous forme de chèques vacances mais également que les politiques sociales soient consacrées en versement par les CAF sous forme de CHEQUES VACANCES – Associer la SNCF dont le BILLET ANNUEL CONGES PAYES existe encore mais est tombé en désuétude " explique le groupe d'études Tourisme.



