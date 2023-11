Le logo Sol de Miró fête ses 40 ans Découvrez son histoire

Il y a maintenant 40 ans, le peintre Joan Miró a créé un logo emblématique pour représenter l'Espagne. Ce logo est aujourd’hui une véritable fierté nationale. Découvrez toute l’histoire d’une véritable entité nationale.



peintre barcelonais Joan Miró, l'un des artistes espagnols les plus remarquables du XXe siècle, qui a également connu un important retentissement international. Miró était sans aucun doute LE grand maître de l'art abstrait pour son utilisation particulière des couleurs primaires, et c'est à lui que nous devons le logo qui représente l'Espagne dans le monde et qui, selon le livre "TM : the untold stories behind 29 classic logos", a été reconnu comme l'un des logos classiques les plus aimés, les plus étudiés et les plus durables au monde. C'est une véritable fierté de constater qu'après son le logo espagnol est l'un des plus populaires au monde.



Depuis quatre décennies, le tourisme espagnol est représenté par ce logo emblématique, connu sous le nom de "Soleil de Miró". Son histoire remonte à 1983, lorsque Ignacio Vasallo, premier directeur général de Turespaña, l'organisme public chargé de promouvoir l'Espagne comme destination touristique dans le monde, a persuadé l'un des artistes espagnols les plus importants du XXe siècle, Joan Miró, de créer la marque du tourisme espagnol. Vasallo avait également contacté d'autres peintres célèbres tels que Dalí et Tàpies, mais n'avait reçu aucune réponse de leur part. L'éditeur majorquin Pere Serra, ami personnel de Miró, a joué un rôle clé pour convaincre l’artiste.



Le logo était emblématique dès sa création, et peu de gens savent que Miró a refusé de se faire payer pour son travail, bien qu'on lui ait proposé dix millions de pesetas. Mais le maître avait pris sa décision : " Pour le roi et le gouvernement, tout est gratuit " - répondit-il. Sa création artistique fut la première œuvre d'art à être utilisée comme logo pour identifier un pays, ce qui a automatiquement positionné l'Espagne comme un pionnier dans le domaine du tourisme.



Aujourd'hui, l'Espagne est le deuxième pays le plus visité au monde, et les campagnes qui ont construit l'image de notre pays à l'étranger se sont concentrées sur le soleil, le climat, la culture, la passion et le style de vie.

Le Soleil de Miró, la naissance d’un logo iconique Il y a quarante ans, l'Espagne s'est ouverte au tourisme étranger en montrant, à travers son logo et sa communication, ce qui fait d'elle un pays unique bien au-delà de son beau temps. Parler de l'Espagne, c'est parler d'art, de créativité et d'hospitalité. Mais aussi de sa gastronomie, de la gaieté de ses habitants et de sa culture.



Pour comprendre l'origine de ce logo abstrait, il est important de savoir que Miró ne l'a pas créé de zéro, mais qu'il a combiné deux œuvres déjà existantes. Lorsque Vasallo lui confie la commande, le peintre est malade, ce qui ne l'empêche pas de trouver une solution à la tâche qui lui est confiée.

D'une part, il a repris l'étoile et le soleil d'une affiche qu'il avait réalisée en 1967 pour une exposition d'hommage à Picasso à Saint-Paul de Vence. D'autre part, le mot "España" a été repris de l'affiche que Miró avait conçue un an plus tôt, en 1982, pour représenter l'Espagne lors de la Coupe du monde de football.



C'est ainsi qu'en 1984, la campagne publicitaire "Espagne. Tout sous le soleil" ( España. Todo bajo el sol ) a été lancée et le logo du soleil de Miró a été utilisé pour la première fois. La police de caractères Spain reflète la diversité du pays. La palette de couleurs représente le drapeau et les valeurs de la marque espagnole : le noir de la typographie symbolise le caractère fort et intense du peuple espagnol ; le jaune, la lumière et la joie du soleil ; le rouge, leur passion ; et le vert, leurs paysages naturels.



Depuis sa création, Turespaña utilise le logo dans toutes ses campagnes internationales, faisant du pays un leader mondial du tourisme. En 1991, le nouveau slogan "Passion pour la vie" ( Passion for life ) fait référence à un tourisme de plus en plus actif et vivant, renforçant l'idée du caractère passionné du peuple espagnol, qui pousse les visiteurs à vivre des expériences uniques. En 1995, la campagne "Spain By" présente des images de grands photographes tels que Herb Ritts, Elliot Erwitt et Annie Leibovitz, montrant un pays élégant, différent et impressionnant. En 1998, avec le slogan "Bravo Spain", l'objectif était de transmettre une image de l'Espagne comme un pays moderne de qualité et de diversité.



En 2002, avec "Spain marks", l'Espagne se présente comme une destination touristique dotée d'une personnalité propre, d'une façon d'appréhender la vie qui ne laisse pas le visiteur indifférent et qui est marquée par son empreinte. Plus tard, en 2010, Turespaña a décidé de renouveler la marque touristique espagnole en se basant sur l'un de ses principaux atouts : le style de vie espagnol. Pour ce faire, elle s'appuie sur la collaboration d'ambassadeurs tels que Ferrá Adriá, Gisela Pulido et les joueurs des équipes espagnoles de football et de basket-ball.



En 2021, sous le slogan "Retour en Espagne" ( Back to Spain ), la campagne s'adresse aux touristes qui considèrent l'Espagne comme leur deuxième maison, l'endroit où ils ont vécu des expériences inoubliables. Avec une créativité très émotionnelle, elle nous rappelle que la meilleure période de l'année, les vacances, est déjà là et qu'il est temps de retourner en Espagne pour les passer comme il se doit.



Ce ne sont là que quelques-unes des campagnes de Turespaña, et il y en a beaucoup d'autres. Mais elles ont toutes un point commun : El Sol de Miró. Et certaines choses ne changent jamais. C'est pourquoi, 40 ans plus tard, l'Espagne reste la destination préférée de millions de voyageurs dans le monde.



La société évolue, mais l’essence et les valeurs, la lumière, la joie, l’hospitalité, la passion et le mode de vie contagieux de l’Espagne restent les mêmes qu'il y a quarante ans. Tout comme son logo, une œuvre d'art qui, 40 ans plus tard, est toujours aussi farouchement moderne et intemporelle qu'au premier jour. C'est pourquoi, après tout ce temps, le logo reste aussi vivant et intemporel que le jour de sa création.



L'art et la culture comme mode de vie Le fait que le logo de l'Espagne soit une œuvre d'art créée par Miró lui-même montre que le mode de vie du pays est basé sur l'art et la culture. L'Espagne est un véritable voyage dans le temps , un mélange de cultures et un condensé de monuments à l'architecture la plus diverse. C'est le cinquième pays au monde qui compte le plus grand nombre de sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'Espagne a même des festivals et des traditions déclarés patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO.



Parmi les innombrables monuments qui font de l'Espagne un pays de merveilles artistiques, il ne faut pas oublier l'Alhambra de Grenade, qui témoigne de la splendeur de l'époque nazie, le plus grand centre politique et aristocratique de l'Occident musulman, avec des édifices tels que l'Alcazaba, le Patio de los Leones ou la Torre de la Vela. Ou encore la Sagrada Familia à Barcelone, où Gaudí a laissé son empreinte sur les façades et l'ensemble de l'extérieur, avec une grande abondance d'éléments décoratifs aux couleurs vives.



Le musée du Prado à Madrid est l'un des plus beaux musées du monde. Il possède la collection la plus complète de peinture espagnole du XIe au XVIIIe siècle et contient de nombreux chefs-d'œuvre de grands peintres d'importance universelle tels que El Greco, Velázquez, Goya, Bosch, Titien, Van Dyck et Rembrandt.



Il ne faut pas non plus oublier la cathédrale de Tolède, un excellent exemple d'architecture gothique espagnole aux origines lointaines, bien qu'elle n'ait été construite en tant qu'église chrétienne qu'au XIIIe siècle. L'aqueduc de Ségovie, l'un des plus importants du monde romain, a probablement été construit à l'époque flavienne, entre la seconde moitié du Ier siècle et le début du IIe siècle.



D'autre part, les fêtes et les traditions font partie de l'identité espagnole. Aller voir un spectacle de flamenco dans une grotte de Grenade, ne pas manquer les Fallas de Valence ou le Festival de los Patios de Cordoue, c'est un mode de vie dans ce pays méditerranéen qui a su préserver son essence. C'est pourquoi le soleil de Miro a encore du sens.



L'Espagne, une gastronomie et des paysages qui vous ressemblent Turespaña souhaite présenter l'Espagne comme un pays qui accueille les touristes pour leur faire partager son mode de vie dans un environnement sûr, diversifié et passionnant. Ce style de vie inclut inévitablement la gastronomie, caractérisée par un régime méditerranéen dans lequel les produits tels que l'huile d'olive, les légumes et les produits frais sont abondants.



La gastronomie espagnole est synonyme de qualité, de créativité et surtout de saveur, et constitue l'un des principaux attraits touristiques du pays. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'huile d'olive est l'un des produits les plus consommés et l'Espagne est le premier exportateur mondial de cet or liquide. Le jambon ibérique est un autre ingrédient phare, unique en Espagne et caractérisé par le fait que les porcs sont élevés en plein air dans un environnement qui leur permet de s'alimenter de manière totalement naturelle, principalement à base de glands.

Les fruits et légumes sont d'excellente qualité. Les fruits de mer, la viande, une grande variété de fromages, des condiments savoureux tels que le paprika et le safran, ainsi qu'une gamme de vins soigneusement sélectionnés complètent la liste des incontournables de la gastronomie espagnole.



Parmi les recettes les plus représentatives, citons la tortilla de patata (une sorte d’omelette aux pommes de terre), la paella, le gazpacho, le salmorejo, la fabada, le ragoût, le poulpe galicien et le poisson frit. Le concept de "la tapa", petites portions de nourriture traditionnellement servies avec des boissons dans de nombreux bars espagnols, est également typiquement espagnol.



D'autre part, l'Espagne possède des paysages qui vous toucheront. La nature du pays est étonnamment diversifiée et pleine de contrastes. Il est un fait qu'il ne faut pas perdre de vue : L'Espagne est le pays qui compte le plus grand nombre de réserves de biosphère au monde, avec un total de 53. La Sierra de Tramontana, le parc national du Teide et les Pyrénées ont tous été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.



La liste est longue et ne s'arrête pas là : le parc national des Tablas de Daimiel, le parc national de Monfragüe ou le parc national de Garajonay ne sont que quelques-uns des trésors naturels du pays.



Les côtes espagnoles, avec leurs eaux cristallines et leurs températures agréables, sont une autre caractéristique du pays et un ingrédient essentiel pour des vacances parfaites. La Costa Brava, la Costa Dorada, la Costa Blanca, la Costa Cálida, la Costa de la Luz ou la Costa del Sol sont des exemples de l'ensemble du patrimoine côtier, qui comprend également les îles, où la nature volcanique des Canaries contraste avec la végétation dense de Majorque, d'Ibiza ou de Minorque, dans les Baléares.



Comme on peut s'y attendre, le sport et la nature vont de pair, et l'offre sportive espagnole est impressionnante : des plages parfaites pour le surf, comme Somo et Salinas au nord, et El Palmar au sud ; des stations de ski comme Sierra Nevada et Baqueira-Beret ; de nombreux itinéraires de randonnée, comme le Caminito del Rey ; ou des activités d'aventure comme la descente de la rivière Sella dans les Asturies.



Cependant, le mode de vie espagnol reste intact car le caractère ne change pas, et c'est pourquoi nous célébrons plus que jamais El Sol de Miró, car il continue de représenter l’Espagne comme il l'a fait il y a 40 ans.



