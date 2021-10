Le marketing sensoriel et les objets connectés, nouveaux atouts des hôteliers

Des outils à manier avec subtilité

Pour certains managers, les objets connectés s’avèrent même incontournables, comme l’explique l’un d’entre eux :Si les résultats de notre étude suggèrent que les cinq sens peuvent bien être stimulés par les objets connectés, une analyse plus détaillée permet d’identifier des différences d’impact selon les sens ainsi que des écarts de perception entre hommes et femmes.En effet, les résultats de notre sondage en ligne auprès de 357 clients d’hôtels 4-5 étoiles révèlent que l’expérience affective est positivement influencée par le toucher, l’ouïe et la vue. Dans le même temps, l’état de bien-être est positivement impacté par l’odorat et le goût (deux sens chimiques plus difficiles à étudier).Par ailleurs, l’impact d’un stimuli peut être amplifié par un autre. Par exemple, les expériences de réalité virtuelle (stimulation de la vue) peuvent être amplifiées avec la diffusion d’odeurs, de même que les images des plats servis dans le restaurant de l’hôtel peuvent être accommodées avec des odeurs cohérentes avec ces derniers.Par ailleurs, nos résultats confirment ceux de la recherche en neurosciences montrant que l’odorat, le goût et la mémoire sont connectés les uns aux autres dans le cerveau.Les sens sont donc plus efficaces pour influencer l’humeur et la mémoire du client et par extension leur satisfaction et leur fidélité envers la marque d’hôtel.Les résultats de l’enquête montrent aussi que l’odorat a un impact plus fort sur le bien-être chez les femmes. Cela confirme les conclusions d’autres travaux montrant que les femmes restent plus sensibles aux odeurs et peuvent mieux distinguer et catégoriser celles-ci. Les managers peuvent ainsi appliquer des odeurs grâce aux objets connectés avec des intensités plus basses ou même différentes odeurs en direction d’une clientèle féminine vis-à-vis des clients masculins.

Les hôtels de prestige ont donc entre les mains de nombreux outils pour faire vivre des expériences multisensorielles surprenantes, séduisantes mais aussi personnalisées à leurs clients. Cela passe notamment par la création d’univers uniques et originaux dans différentes pièces et suites grâce aux objets connectés. Par exemple, les mécanismes de gamification peuvent conduire à un engagement client accru, comme certains hôtels l’ont montré en offrant des salles dédiées aux joueurs, leur permettant d’accéder à des ambiances très immersives.

Avec la crise, clients et hôteliers ont tendance à focaliser leur attention sur la sécurité et la précaution. Mais dans le contexte morose actuel, l’industrie hôtelière de prestige a une vraie carte à jouer pour intéresser de nouveaux marchés de niches et faire vivre des instants de bonheur intenses et inoubliables à ses clients.

