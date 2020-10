Le ministère de l'Economie présente les dispositifs d’aménagement des échéances fiscales et sociales (live vidéo)

Au lendemain, des annonces du comité interministériel du Tourisme, concernant l'élargissement du fonds de solidarité, le gouvernement s'active pour présenter les dispositifs d’aménagement des échéances fiscales et sociales.



Le ministère de l'économie a été réquisitionné dans un live Facebook, afin de démontrer aux responsables d'entreprises les mesures prises pour soutenir l'activité et les secteurs en difficulté.



Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics et Alain Griset, ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises répondent aussi aux questions des participent.