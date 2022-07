Appli mobile TourMaG



Le nouveau visa électronique du Togo

Le pays longiligne, coincé entre le Bénin, le Burkina Faso et le Ghana, lance son visa électronique sur une nouvelle version de sa plateforme nationale des voyages.

« Désormais, tout individu désireux d’entrer ou de sortir du territoire togolais doit préalablement se rendre sur



La nouvelle plateforme devra notamment permettre aux voyageurs de remplir leur formulaire d’immigration (obligatoire pour toute entrée et toute sortie du territoire), ou encore de déclarer leur statut vaccinal, et/ou de s’enregistrer pour effectuer un test PCR pour les citoyens non-vaccinés.



Initialement, ce site avait été lancé le 3 août 2020, en pleine crise sanitaire mondiale. Sa nouvelle version qui vient ainsi d'être déployée intègre sur une seule et même plateforme, l’ensemble des formalités d’immigration qu’un voyageur entrant ou sortant du territoire doit effectuer, dont le renseignement de ses informations sanitaires.



La plateforme met à disposition bon nombre de fonctionnalités à l’instar d’un « Assistant visa » en ligne, un espace utilisateur qui permet de sauvegarder les informations de voyage couramment sollicitées, et de faire des demandes groupées. Elle offre également la possibilité au voyageur de créer un compte individuel avec un mot de passe, ce qui lui permet de sauvegarder



De plus, la plateforme et les dispositifs d'accompagnement actuellement mis en place aux frontières aériennes seront progressivement étendus aux frontières terrestres et maritimes en 2022, selon les autorités publiques. Une mesure qui intervient après que le gouvernement togolais ait annoncé en février dernier sa volonté de digitaliser les processus d’obtention de visa et de carte de séjour pour les voyageurs internationaux.« Désormais, tout individu désireux d’entrer ou de sortir du territoire togolais doit préalablement se rendre sur https://voyage.gouv.tg » ont indiqué dans une note conjointe, les ministres Yark Damehame et Cina Lawson, respectivement chargés de la sécurité et de la transformation digitale du Togo.La nouvelle plateforme devra notamment permettre aux voyageurs de remplir leur formulaire d’immigration (obligatoire pour toute entrée et toute sortie du territoire), ou encore de déclarer leur statut vaccinal, et/ou de s’enregistrer pour effectuer un test PCR pour les citoyens non-vaccinés.Initialement, ce site avait été lancé le 3 août 2020, en pleine crise sanitaire mondiale. Sa nouvelle version qui vient ainsi d'être déployée intègre sur une seule et même plateforme, l’ensemble des formalités d’immigration qu’un voyageur entrant ou sortant du territoire doit effectuer, dont le renseignement de ses informations sanitaires.La plateforme met à disposition bon nombre de fonctionnalités à l’instar d’un « Assistant visa » en ligne, un espace utilisateur qui permet de sauvegarder les informations de voyage couramment sollicitées, et de faire des demandes groupées. Elle offre également la possibilité au voyageur de créer un compte individuel avec un mot de passe, ce qui lui permet de sauvegarder ses informations à caractère personnel telles que les noms, coordonnées, numéros de passeport, etc.De plus, la plateforme et les dispositifs d'accompagnement actuellement mis en place aux frontières aériennes seront progressivement étendus aux frontières terrestres et maritimes en 2022, selon les autorités publiques.

Enfin, grâce à cette plateforme dédiée, le paiement des frais liés aux déplacements vers ou au départ du Togo se feront en ligne. Tout a été pensé de sorte à ce que le voyageur puisse remplir facilement et rapidement l’ensemble des formalités nécessaires pour son déplacement. De quoi gagner en temps et rendre les formalités de voyages plus sûres et sereines.

Les restrictions sanitaires actuelles pour voyager au Togo Les voyageurs français munis d'une preuve de vaccination complète contre le COVID-19 peuvent entrer au Togo. De plus, ces voyageurs ne sont pas tenus d'être mis en quarantaine à leur arrivée dans le pays, ni de montrer un résultat négatif au test PCR COVID-19. Ils doivent cependant remplir le formulaire de déclaration de voyageur au moins 24 heures avant leur arrivée au Togo.



La réalisation d'un test PCR COVID-19 reste néanmoins obligatoire au départ et à l'arrivée du Togo pour ceux qui n'ont pas de preuve de vaccination complète et vérifiable à prouver.

Pourquoi les voyageurs doivent-ils découvrir le Togo ? Le Togo est connu pour la richesse de ses paysages : entre savanes, baobabs majestueux, plaines verdoyantes, collines, petits monts (dont le plus haut, le mont Agou, culmine à 986 mètres), la côte du golf de Guinée, les plages de sable blanc, les cocotiers haut perchés et les pirogues, il y en a pour tous les goûts !



À ne pas manquer :

- La chaleureuse capitale du Togo, Lomé, dont le musée national est riche en artisanat traditionnel et en marchés vivants ;

- La ville de Kara, plus au nord, qui est dynamique et relativement moderne ; la ville sert de point d’accès vers la région du massif Kabyè et les superbes villages de Kétao, Pagouda, Landa ou Farendé ;

- La ville d'Aného sur la côte, qui est plus animée, et représente une escale idéale pour observer le retour des pêcheurs ou pour boire un verre au rythme des musiciens de rue.



Parmi les incontournables, la vallée qui abrite les habitations fortifiées du peuple Tamberma est un des sites les plus charmants du Togo. Véritables petits forts d’argile et de paille, ces maisons à tourelles appelées « tata » sont classées au patrimoine mondial de l’Unesco. Chargées d’histoire, elles abritent encore aujourd’hui des familles qui y vivent dans la plus pure tradition. Une aubaine pour les voyageurs désireux d’aller à la rencontre des populations locales.



Les spécialités culinaires togolaises sont également à ne manquer sous aucun prétexte : plantain, farine de maïs, mil, manioc et piments sont là-bas monnaie courante. Le djécoumê (plat typique à base de viande de volaille et de pâte de farine de maïs accompagné de piments et légumes), le kloukloui (pâte d’arachide frite) ou encore le koko (purée de mil sucrée) font l’unanimité des locaux et des visiteurs.

