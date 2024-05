Le paiement fractionné s’impose dans le secteur du tourisme

Créé en 2018, Alma est devenu un acteur majeur et innovant du paiement en plusieurs fois en France, accompagnant plus de 16 500 commerçants e-commerce et retail (chiffres avril 2024).Actuellement, c’est plus decomme Azureva, Vacances Bleues, Thalasseo, Salaün Holidays ou Weekendesk qui proposent le paiement fractionné Alma, grâce à trois raisons principales:1. Lade notre méthode de paiement, couplant la, aussi simple qu’un paiement comptant, et un algorithme / IA de scoring spécifique aux acteurs du Tourisme:en plus et2. Un positionnementdu BNPL, avec l’absence de pénalités de retard et la souveraineté des données des marchands (pas de monétisation de la base des données clients) ;3., en témoigne la note Trustpilot de 4,8/5, compte tenu de la gestion positive du recouvrement, des fonctionnalités de post-achat favorisant l’autonomie et la réactivité du support.L’ambition d’Alma est dedu paiement fractionné grâce à sa technologie et de renforcer son positionnement dans le secteur du Tourisme, en capitalisant sur de nombreux(PSP, terminaux de paiement ou logiciels de gestion comme Orchestra) et en développant despécifiques à l’industrie touristique.