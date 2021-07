Le rapprochement Arabie saoudite - Israël est-il mort-né ?

Les conséquences du fiasco saoudien au Yémen

L’« archipel de la paix » : la fin d’un fantasme géopolitique ?

Ces accords devaient également constituer le point de départ d’un rapprochement d’Israël avec le principal allié régional des Émirats : l’Arabie saoudite. La visite secrète que Benyamin Nétanyahou, alors premier ministre, a effectuée dans le Royaume les 21 et 22 novembre 2020 semblait amorcer un premier pas dans cette direction.Ces développements devaient beaucoup à la politique conduite par l’administration Trump. Celle-ci affichait une fermeté maximale à l’égard de l’Iran et un soutien sans ambages au grand rival de celui-ci, l’Arabie saoudite (notamment dans la guerre livrée par Riyad aux houthis au Yémen, présentés comme des marionnettes de l’Iran). Washington a donc oeuvré pour que ses deux partenaires au Moyen-Orient, l’Arabie et Israël, trouvent langue commune.Mais la donne a changé. La redéfinition des priorités stratégiques américaines sous la nouvelle administration Biden, qui proclame sa volonté de « recalibrer » la relation avec Riyad, combinée aux évolutions de la conjoncture régionale, poussent le royaume à réévaluer son approche.Au Yémen, l’Arabie saoudite a subi une défaite militaire et politique cuisante . En dépit de son implication militaire massive, elle n’est pas parvenue à neutraliser les rebelles houthis, qui représentent désormais une menace permanente pour sa sécurité nationale.Fermement soutenus par l’Iran, les houthis ont développé un potentiel croissant de déstabilisation, manifesté par des attaques régulières contre des sites stratégiques sur le territoire saoudien.Des frappes aériennes contre un port et des installations pétrolières saoudiennes , à celles ciblant des positions militaires , l’intensification des opérations a mis en lumière la vulnérabilité de Riyad.La défaite est une réalité tangible depuis plusieurs années. Cependant, dans la perception saoudienne, la création d’un axe régional aux côtés d’Israël contre l’Iran, et le soutien vigoureux de l’administration Trump, auraient pu permettre d’enrayer cette tendance. L’arrivée aux affaires de Joe Biden, qui affiche sa préférence pour un compromis avec l’Iran et sa volonté de mettre fin à la guerre au Yémen, marque un point d’inflexion dans la politique régionale de Riyad.Ces deux nouveaux axes de la politique étrangère de Washington se sont matérialisés d’une part par l’ ouverture de discussions avec l’Iran sur le dossier nucléaire , le 6 avril 2021, et d’autre part par le gel des ventes d’armes à destination de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, dès le 27 janvier 2021.L’Arabie saoudite s’inquiète des conséquences stratégiques potentielles de cette évolution, à un tel point qu’elle cherche à renouer le dialogue avec l’Iran. Le 18 avril 2021, le Financial Times révèle que des discussions entre des délégations officielles saoudienne et iranienne se sont tenues à Bagdad le 9 avril dernier, afin de favoriser une sortie de l’impasse yéménite et un rétablissement des relations diplomatiques, rompues depuis 2016.Si la rivalité géopolitique entre les deux acteurs s’est renforcée depuis la fin de la guerre en Irak, qui a consacré le rôle prépondérant de l’Iran dans ce pays, les relations sont restées relativement calmes jusqu’au déclenchement de la guerre au Yémen fin mars 2015. À l’heure actuelle, la nouvelle configuration régionale qui contraint Riyad à s’adapter et à envisager une transition géopolitique risque de remettre en cause la normalisation saoudienne avec Israël.Vis-à-vis d’Israël, l’Arabie saoudite n’a pas franchi l’étape de la normalisation, mais a néanmoins appuyé la politique d’Abou Dabi et les « accords d’Abraham ». Pour les Émirats, un rapprochement avec Israël, perçu comme une superpuissance régionale, n’est pas seulement envisagé sous l’angle de bénéfices concrets (coopération sécuritaire et militaire, renforcement de l’influence régionale d’Abou Dabi…).Les élites émiraties voient également en Israël un pôle de développement économique, militaire, scientifique et technologique auquel il convient de s’allier pour rejoindre le camp des gagnants de la mondialisation et l’« l’archipel de la paix » (des îlots de richesses qui établissent des liens entre eux parce qu’ils partagent les mêmes intérêts, tout en étant séparés de leur environnement immédiat).