Le salon DirecTravel sera entièrement digital en 2020

L'année 2020 pourrait bien être l'avènement du tout digital, même dans les derniers sanctuaires encore épargnés : les salons, rencontres professionnelles et évènements.



En effet, la covid-19 nous a obligés à prendre de nouveau réflexe, pour maintenir nos activités professionnelles.



Après avoir vu sa dernière édition annulée, en raison de la pandémie, le Salon Direct Travel va revenir en 2020, mais cette fois-ci dans une version entièrement digitalisée.



Du 5 au 8 novembre 2020, les visiteurs et les professionnels du tourisme ont rendez-vous pour " quatre

jours de rencontres directes, " explique l'organisateur.



L'événement a été rendu possible grâce aux investissements de Flockeo, plateforme dédiée au tourisme durable, et SoRezo, conseils et formations en communication digitale.