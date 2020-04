Le sport pour se ressourcer dans votre centre de vacances

Permettez à vos vacanciers de s’offrir une véritable parenthèse d’oxygène en ajoutant une dimension sportive à leur séjour dans votre centre. Avec ses campagnes, ses montagnes et ses bords de mer, la France dispose d'une panoplie d’environnements pour s'entraîner.

Rédigé par Casal Sport le Jeudi 9 Avril 2020

Prévoyez un terrain multi-sports une dimension sportive pour le dynamiser.

L’ajout d’un



Un grand nombre de centres de vacances demeurent ouvert pendant la froide saison, pour répondre à la demande des vacanciers amoureux des sports d'hiver. Tout en étant idéal pour la détente, rien ne vous empêche d’apporter à votre centre de vacancespour le dynamiser.L’ajout d’un terrain multisport avec, par exemple, des sentiers, des courts de badminton/tennis, constitue déjà un bon début. Le tir à l'arc sur cibles gagne de plus en plus en popularité ; tout comme le mur d'escalade, qui s'avère une activité de remise en forme idéale pour les petits et les grands.Un grand nombre de centres de vacances demeurent ouvert pendant la froide saison, pour répondre à la demande des vacanciers

Se dégourdir les jambes De plus en plus de centres de vacances ouvrent des sentiers de course et de jogging pour leur clientèle.

Courir en bord de mer, dans la forêt, ou dans un grand espace vert est une formule santé toute simple à adopter. La course et la marche dynamique se pratiquent aussi bien en solo, en duo qu’en famille. Avez-vous songé à organiser des randonnées, à pied ou à vélo, dans votre région ?

Des vacances sportives avec défis ajoutés Plusieurs voyageurs, déjà initiés aux sports, ne pourraient qu’apprécier de vivre des expériences sportives encore plus dynamiques durant leurs vacances dans votre centre.

Lorsque l’environnement le permet, le canoë-kayak, le rafting, le canyoning, le parapente, le surf, le char à voile et le trekking constituent des activités pouvant comporter différents niveaux de difficulté.

La popularité des circuits d'accrobranche Les vacanciers qui voyagent en famille recherchent souvent des occasions de jouer à l’aventurier en plein air.

L'accrobranche est un sport qui consiste à passer d'arbre en arbre en forêt, grâce à des passerelles ou à des ponts de cordes. En leur proposant de parcourir des circuits plus ou moins longs, vous leur donnez l’occasion de développer coordination, équilibre et confiance en soi, tout en s’amusant ensemble dans la nature.

Sport de lac et de rivière Les adeptes de la pêche, tant celle d’été que d’hiver, ne pourront qu’être ravis de s’adonner à leur sport favori durant leur séjour chez vous.

Si des lacs, des rivières ou des étangs se trouvent à proximité, vous pouvez organiser des sorties de pêche (d’un jour ou d’un weekend) avec la possibilité de cuisiner sur place les poissons frais du jour.

En hiver, faites-leur découvrir la pêche blanche ! Aussi appelée "pêche sur glace", ce sport consiste à attraper des poissons, à l'aide d'une canne spéciale, à travers un trou foré dans la glace épaisse d'un cours d'eau.

Des occasions de sorties équestres L’équitation est un sport pratiqué en Europe depuis des siècles. De nombreux centres offrent à leurs vacanciers des occasions de sorties à cheval sur leur terrain ou à proximité. Vous pouvez leur proposer des randonnées de différentes durées avec guide : 30 minutes pour une simple initiation à ce sport, 1 heure ou 2 heures pour les participants ayant déjà pratiqué ce type d'activité.

Un programme d’équitation sur poneys avec guide peut être prévu pour les enfants.



Comme on peut le constater, il est tout à fait possible de conjuguer vacances et sports dans un centre touristique, tout au long de l'année.



