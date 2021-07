Le tourisme, une affaire trop sérieuse pour être confiée aux ministres...

Certes, le gouvernement nous avait habitué au cours des 15 derniers mois à des contradictions, des entrechats, des valses à 3 temps, des rétropédalages, des hésitations, des incertitudes, mais force est de constater que Mathieu Beaune, comme dirait le Canard, a allègrement franchi le mur du çon, (LIRE) cette semaine.Dans une formule à l’emporte-pièce, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes, déclarait sur le plateau de France 2 qu'il fallaitpour les vacances d'été.Vlan, circulez, y a rien à voir !Alors, je vois 4 possibilités, cochez la bonne, même si c’est pas pour un sondage...Quelle(s) que soit la(les) case(s) que vous avez cochée(s), une chose est certaine : quand on est en charge de fonctions aussi importantes et qu’on peut faire basculer des tendances aussi lourdes que celles des Français et des acteurs de l’industrie touristique toute entière, on se doit de tourner trois fois la langue dans la bouche avant de balancer des âneries. (LIRE) On comprend que le tourisme franco-français a beaucoup souffert et qu'un geste de patriotisme serait le bienvenu pour remettre a flots les finances de l'Etat. Mais pourquoi user de stratagèmes ? Pourquoi ne pas le dire franchement ?