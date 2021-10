Le train pour remplacer les vols intérieurs au Royaume-Uni ? sur un trajet de moins 5h

Un association The Campaign for Better Transport (CBT) demande au gouvernement britannique d'interdire les vols domestiques sur des trajets en train équivalents de moins de 5h.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 11 Octobre 2021





Elle souhaite également que le gouvernement résiste aux demandes de réduction de taxes sur les passagers aériens. The Campaign for Better Transport (CBT) une association spécialisée dans les transports a demandé au gouvernement britannique d'interdire les vols intérieurs au Royaume-Uni si un voyage équivalent en train dure moins de cinq heures selon un article du Guardian. Elle souhaite également que le gouvernement résiste aux demandes de réduction de taxes sur les passagers aériens.

La requête de l'association " n'affecterait pas les communautés isolées ni les plus longs couloirs aériens du Royaume-Uni, mais toucherait des vols tels que ceux de Manchester à Londres, de Londres à Édimbourg et de Birmingham à Glasgow" précise le journal britannique.



"Les passagers devraient se voir proposer des billets de train moins chers, tandis que toute personne prenant plus de trois vols internationaux par an devrait s'acquitter d'une taxe pour les grands voyageurs, propose la campagne."

Course train versus avion Le directeur général de The Campaign for Better Transport Paul Tuohy a fait une course avec l'ancien ministre des transports Norman Baker entre le centre de Londres et le centre de Glasgow.



Le premier a effectué le trajet en avion comprenant les transferts et l'enregistrement pour le vol. Le second a effectué le parcours en train. Résultat, Paul Tuohy a effectué le trajet 5 heures et 17 mn soit 2 mn de plus que le trajet en train.



Selon CBT, le voyage en train a émis moins d'un sixième des émissions de carbone du vol - 20 kg contre 137 kg - mais a coûté deux fois plus cher, soit 109 £ contre 52 £.

La Cop26 à Glasgow



Une requête de la part de l'industrie aérienne qui tombe alors que le Royaume-Uni va accueillir la conférence sur le climat Le gouvernement fait face à la pression des compagnies aériennes qui ont subi de plein fouet la crise covid. Elle demande un allègement des taxes sur les vols domestiques.Une requête de la part de l'industrie aérienne qui tombe alors que le Royaume-Uni va accueillir la conférence sur le climat Cop26 à Glasgow à partir du 31 octobre 2021.

Pour rappel : la France a légiféré sur la suppression de lignes aériennes intérieures, lorsqu’une alternative en train de moins de 2h30 existe sauf si les lignes en question transportent au minimum 50 % de passagers en correspondance, pour éviter le report vers des plateformes étrangères.

