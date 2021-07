Léa : "si t’as pas eu un semblant de début de reprise alors... pose-toi les bonnes questions !"

spécialistes destinations

Les entreprises qui font appel à Valérie pour recruter sont souvent (quel hasard…) celles qui ont communiqué au plus fort de la crise sanitaire :toujours là pour ses clients dans les allées des supermarchés (et surtout au téléphone),qui tisse sa toile méticuleusement,(qui a un réseau très densifié),(si le groupe recrute, c’est peut-être parce qu’il a vraiment fait cet été 70% de leur chiffre de 2019, non ?)Bien sûr, recrutent aussi des agences qui segmentent leur personnel en «» maisqui ne résiste pas longtemps à la pression. Elles annoncent tout de même (en juillet 2021…) une «» (mon petit doigt me dit que verser une participation à ses salariés alors qu’il faudra amortir les pertes de 2020 et 2021 pendant plusieurs années ne va pas être complètement évident).Selon Valérie, les profils les plus recherchés en ce moment sont ceux de techniciens capables de jongler sur des projets sur-mesure, de créatifs organisateurs d’événements, de personnel capable de «» et de profils à l’aise avec les «» technologies.Mais si on regarde les offres d’emploi actuellement en ligne sur notre portail, on voit que le terme qui revient le plus souvent, c’est «».Alors figure-toi, camarade qui cherche à recruter ces profils expérimentés aux compétences rares, qu’ils ne viendront chez toi que si ton entreprise, ta marque, ta renommée fait rêver… et dans notre petit milieu, tout se sait :De plus, si tu proposes un salaire de 1800 € x 12 mois à un profil «», on va te rire au nez.C’est en tout cas ce que je recommande à ceux et celles qui m’annoncent aujourd’hui que côté salaire, la tendance serait à la baisse…