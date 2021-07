Léa : "Chez Big-Boss Voyage, on a frôlé notre record historique de ventes en un mois"

Je me retiens de crier comme une folle « mais j’entends bien que vous m’appelez, et donc le 17 ou le 18 de quel mois et de quelle année, et partir où d’ailleurs, vous êtes vacciné ou pas ? Parce que si c’est hors Europe, il faut le schéma vaccinal complet : deux doses avec 14 jours d’incubation, ou 30 jours après la dose unique si c’est Jansen. Et 2 semaines après l'injection de la dose unique pour les personnes ayant eu la Covid » (oui, je dis « la » covid, et c’est comme ça).



Si ça continue tout le mois de juillet, je vais finir par faire un infarctus.



Je virevolte, mon lissage ne tient pas, j’ai trop de mots dans la bouche qui veulent sortir tous ensemble et comme le disait la poétesse, « je tape plus vite que mes doigts et corrige plus vite que ma pensée ».



Et il faut absolument que je lâche mon ordi parce que si je ne bois pas d’ici 2 minutes, je vais mourir de soif.



Tiens, je vais appeler le presta en Sardaigne pour finaliser l’accueil VIP de demain depuis mon portable comme ça, je ne perds pas de temps, je pourrai même faire pipi discrètement en lui expliquant les détails.



Je suis tellement sous pression que je n’ai pas le temps de chercher une chute pour mon billet sur TourMaG...