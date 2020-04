Les 4 piliers de Croisières Maritimes et Voyages

Depuis le 16 mars dernier, nous vivons tous une période inédite, tant dans le fond que dans la forme. La violence de la crise actuelle ne doit cependant pas nous empêcher de penser à « l’après », qui nous aidera à remettre à flot l’ensemble de notre profession.

Rédigé par Croisières Maritimes & Voyages le Lundi 27 Avril 2020

Le tourisme sera sûrement amené à se réinventer, et dans cette vision globale, la croisière aussi.

Chez Croisières Maritimes & Voyages, nous sommes persuadés que la croisière traditionnelle a une place de choix dans le monde du tourisme post-crise.



Le monde que l’on nous décrit pour l’après Covid-19 est depuis le départ, au cœur de notre ADN et des croisières que nous avons imaginées : intimes, élégantes, traditionnelles et respectueuses des destinations que nous visitons en prenant le temps et le plaisir de la navigation.

Comment Croisières Maritimes & Voyages débute son activité face à la crise COVID-19 : Interview Clément Mousset, Directeur Général de Croisières Maritimes & Voyages , s'adresse à vous, professionnels du Tourisme, et vous donne des nouvelles de CMV et de ses équipes.



Il vous parle sans détour de l'impact du Covid-19 sur le début d'activité de Croisières Maritimes & Voyages France. A découvrir dès maintenant !



Les 4 piliers de Croisières Maritimes & Voyages INTIMITE

Jusqu’à 11,5 fois plus petit que les derniers paquebots lancés dans le monde de la croisière, Jules Verne n’accueille que 546 passagers dans 289 cabines.

Jules Verne est un petit bijou qui a tout d'un grand ! De nombreux espaces publics, deux piscines (intérieure et extérieure), 4 restaurants, 5 salons et bars, un Spa et bien plus encore vous attendent à bord ! Que peuvent nous envier les géants des mers ? Une intimité absolue avec un rapport espace par passager équivalent aux plus grandes unités !

Découvrir le navire le Jules Verne



PREMIUM

280 personnes forment l’équipage de Jules Verne (soit 1,9 passagers par membre d’équipage), offrant un service exceptionnel aux passagers français et francophones. Qui dit premium dit aussi Gastronomie, avec l’un de plus hauts budgets de l’industrie de la croisière, sans oublier un programme de découvertes culturelles tant à bord qu’à terre lors des excursions.



FRANCOPHONIE

Les croisières de Jules Verne s’adresse exclusivement aux passagers Français et Francophone avec un équipage francophone ! Animations, conférences, excursions, le Français sera l’honneur à bord de Jules Verne. Découvrez aussi l'incroyable rapport qualité/prix de nos croisières pour lesquelles les taxes portuaires et les frais de service sont inclus !

PROXIMITE

Proposées au départ de Marseille et Le Havre, nos 19 croisières de la programmation 2021/22 sont facilement accessibles depuis toutes les régions de France.



Focus destination Croisière Mer Noire, au-delà du Bosphore



Croisières Maritimes & Voyages et la première compagnie de croisières en France à proposer un retour en mer Noire depuis Marseille.



Jules Verne vous emmène au-delà du Bosphore et vous fait découvrir les villes majeures bordant la mer Noire, vous offrant ainsi un aperçu de l’Ukraine, de la Roumanie et de la Bulgarie.

À Odessa, vous aurez notamment l’opportunité de visiter le superbe jardin botanique de plus de 3 000 espèces de plantes, unique sur les bords de la mer Noire.

Cette croisière vous donne également l’opportunité de visiter Palerme et Messine, deux visions contrastées de la Sicile ; Istanbul, trait d’union entre l’Europe et l’Asie, ainsi que l’incroyable caldeira de Santorin et Athènes, deux joyaux de la Grèce antique.



Croisière 17 jours / 16 nuits au départ de Marseille les 17 mai ou 15 septembre 2021

Tarifs à partir de 2.299 euros par personne en cabine intérieure, taxes portuaires et frais de séjour inclus.



Pourquoi choisir Croisières Maritimes & Voyages Loin du tourisme de masse et des paquebots géants d'aujourd’hui, Croisières Maritimes & Voyages accueille vos clients à bord de l’élégant Jules Verne à partir du 1er mai 2021.

Nous ne proposons pas à bord de toboggans aquatiques, de cirque en mer, de galeries marchandes démesurées, de mur d’escalade ou de patinoire, ni même de clubs enfants.

Notre objectif est de faire revivre la croisière traditionnelle en proposant à vos clients un véritable voyage maritime, une approche réelle des ports vers lesquels nous accostons, une immersion au plus proche des cultures et une ambiance à bord 100% francophone, intime et conviviale où qualité de service, de gastronomie et d’animations sont les maîtres-mots.



Nos points forts :

• Des croisières 100% francophones au départ du Havre et Marseille ;

• Un petit paquebot premium de 546 passagers et 280 membres d’équipage ;

• Une atmosphère traditionnelle et intimiste pour les amoureux des croisières ;

• Une gastronomie française élaborée et un service attentionné ;

• Des croisières réservées aux Adultes (adolescents à partir de 16 ans), et 4 départs « 3 Générations » réservés aux familles durant les vacances scolaires, sans restriction d’âge ;

• Des itinéraires plus longs que la moyenne (12,2 nuits) ;

• Le premier Tour du Monde 100% francophone en 124 jours / 123 nuits le 8 janvier 2022



Pour toute information complémentaire, contactez les conseillers Croisières Maritimes & Voyages

