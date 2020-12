Les Caraïbes mexicaines vous donnent rendez-vous jeudi !

Les Caraïbes mexicaines se préparent pour un retour imminent des touristes européens.



TourMaG s'est associé à la région des Caraïbes mexicaines, également connue sous le nom de Quintana Roo, pour offrir aux professionnels du tourisme un événement de formation et de networking virtuel dans l'après-midi du jeudi 17 décembre.



L'événement gratuit aura lieu de 14h à 16h. Cette « caravane » de promotion des Caraïbes mexicaines est destinée aux agents de voyage et tour-opérateurs des marchés européens francophones.



Au programme : des formation sur les 8 destinations de la région mais aussi des interviews et présentations sur les chiffres clés du marché.



Pas moins de 13 hôtels seront également présents pour présenter leurs produits et nouveautés : Secrets Aura & Sunscape Sabor ; Gran Fiesta Americana Coral Beach Cancun ; Andaz Mayakoba Resort Riviera Maya ; Kore Tulum Retreat & Spa Resort ; Aloft Cancun ; Paradisus By Meliá ; Ocean By H10 Hotels ; RCD Hotels ; Velas Resorts-Grand Velas Riviera Maya ; Park Royal Hotels & Resorts ; Majestic Resorts ; Renaissance Cancún Resort & Marina.



Un outil de networking dédié intégré dans la plateforme virtuelle permettra d'entrer en contact avec chacun d'eux.