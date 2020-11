Les Collections Xplora by Terra

Présentées fin octobre au 1er salon digital B2B de TogeZer : le Grand Bazar, ces collections font la part belle à l’exploration et souhaitent redonner un sens au voyage et à notre métier.



Réinventons le trek en terres de Serendip avec Alice pour des randonnées axées autour de la rencontre de la cordillère des Andes jusqu’au royaume du Lesotho.

Plongeons dans une biodiversité riche et complexe avec Céline et des voyages pensés autour de projets de conservation et d’acteurs locaux pour une connexion authentique avec la faune locale.

Ouvrons-nous à l’expérience d’une autre existence avec Marie et Alice et partageons un quotidien, un style de vie, un savoir-faire.

Créons avec Florian nos plus beaux souvenirs en famille : chasses aux trésors, voyages ludiques….il y en a pour tous les goûts et toutes les générations.

Armés de son journal de bord, suivons avec Marie les traces des grands explorateurs, poètes et romans de ce monde de Neruda à Napoléon.