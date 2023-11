Nous sommes très satisfaits, il y a 11 immatriculés de plus que l'année dernière

C'est un anniversaire dont il se souviendra ! Yvon Peltanche, le président des Entreprises du Voyage (EDV) Centre-Ouest et président du Comité des Régions pour le syndicat a soufflé ses bougies en compagnie de 90 professionnels du tourisme, à Djerba, le 6 novembre dernier.Lui qui est sur tous les fronts mais toujours en toute discrétion, n'a pas échappé au traditionnel gâteau et à la petite chanson (et même en version basque grâce au talent de Jean-Charles Martin, commercial France de Sulema !) en plein dîner de clôture de la Convention 2023 des EDV Centre-Ouest.La soirée aura marqué les esprits. Organisée au sein du Bravo Club Yadis Djerba par Patrice Caradec et ses équipes, elle a offert aux participants un aperçu des traditions berbères. Musique, acrobaties à cheval et à dos de dromadaire, danses, cracheurs de feu et menu traditionnel ont ravi les participants.Parmi eux,, accompagnés d'une trentaine de partenaires et de conférenciers. «», s'est réjoui Yvon Peltanche dans son discours d'ouverture en plénière.A la manœuvre,Le format proposé, en moyen-courrier et pour moins de 500€ a été pensé comme un complément au congrès national, avec des conférences mais aussi, un workshop et des temps d'échanges très conviviaux.