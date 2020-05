Les Femmes du Tourisme gardent le lien pendant le confinement

Christine Giraud, présidente des Femmes du Tourisme, a déclaré dans un mot adressé à tous les membres : « Je souhaite que chacune de nos Femmes du Tourisme sache que toutes, nous serons présentes pour aider les unes et les autres dans les moments difficiles qui pourront arriver à certaines.



Les moments de partage et d’amitié, les moments de convivialité, tels notre Trophée 2021 et notre Fête de l’Automne, tous reviendront pour démontrer la dynamique entrepreneuriale de nos Femmes du Tourisme. Plus que jamais, nous devons rester soudées et illustrer notre devise « engagées pour l’avenir » ! »