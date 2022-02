Les French Tourism Days North America reviennent en 2022

Les 10 start-up sélectionnées pourront bénéficier d’un diagnostic de leurs outils de communication, d'ateliers de préparation sur les pratiques d’affaires en Amérique du Nord, d’une visibilité auprès de l’écosystème canadien et américain du tourisme et de l’hôtellerie (via un site internet et une campagne LinkedIn dédiée).



De plus des rencontres avec des acteurs reconnus du secteur du tourisme et de l’hôtellerie sont prévues tout comme des sessions de pitch devant des experts et des rendez-vous d’affaires sur mesure.



Contrairement à la première édition, l’événement se déroulera de manière hybride, à savoir 2 jours en virtuel sur le volet USA et 3 jours en présentiel à Montréal.



Les French Tourism Days North America se dérouleront du 26 mai au 1er juin 2022.