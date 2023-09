Les Réceptifs Leaders vous donnent rendez-vous à l’IFTM :

La principale fonction de notre association est la mutualisation des actions commerciales et l’échange entre les différents membres. Notre groupement est composé de bénévoles, nous n’avons pas vocation à faire des bénéfices financiers en tant qu’association.

Nous organisons régulièrement des tournées commerciales, avec des workshops dans de beaux endroits, dans des petites, moyennes ou grandes villes en France. Nous-nous rendons aussi dans les pays limitrophes, en Belgique et en Suisse, et périodiquement nous franchissons l’Atlantique pour rencontrer les agents de voyages au Québec.

Bien sûr, nous exposons aux principaux salons professionnels.



Notre démarche est d’aller vers les agents de voyage pour former et informer les professionnels du tourisme. La formation continue est essentielle dans notre métier, l’expertise étant une des principales valeurs ajoutées. Nos workshops y contribuent fortement.



Le partage et l’échange sont la base de notre philosophie. Ainsi nous partageons en interne nos contacts et nos informations du terrain. Ensemble, nous collaborons avec la plupart des acteurs de notre secteur et nous disposons d’un réseau très dense. Certains de nos sociétés membres existent depuis 35 ou 40 ans et quasiment tous sont exclusivement actifs en B2B.



Chaque adhérent est ainsi ambassadeur des autres membres, et nous-nous transmettons mutuellement les demandes que nous recevons, si elles concernent un des autres adhérents.

Bien sûr, aucune DMC ne fait concurrence à un autre membre.



Au fil des années, Réceptifs Leaders est devenu un véritable label de qualité : nos partenaires sont conscients de notre expertise et de nos valeurs. Chaque membre maitrise parfaitement sa zone géographique.

Réceptifs Leaders est une référence sur le marché.