Les achats en ligne boostés par la reprise du tourisme

Pendant que les ventes d’habillement ont baissé de 6% par rapport au 3e trimestre 2020, en raison de la réouverture des boutiques, elles ont fortement augmenté pour le voyage.



La reprise du secteur voyages/loisirs amorcée à partir du mois d’avril s’est renforcée au 3ème trimestre avec +48% par rapport au 3ème trimestre 2020 mais -10% par rapport au même trimestre de 2019.



Grâce à cette reprise de l'activité des sites en ligne du voyage, les ventes sur mobile sont eux aussi en progression ( +21% vs le 3ème trimestre 2020 et +29% vs le 3ème trimestre 2019).



Sur les 9ers mois de l'année, le chiffre d'affaires sur internet a atteint les 92,1 milliards (+18% par rapport à 2020).



Au 4ème trimestre 2021, les ventes en ligne pourraient dépasser 37 milliards d’euros, grâce à la reprise de l'activité du transport, du tourisme et des loisirs.