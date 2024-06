Les balades en mer pour voir les dauphins, en Martinique

La Martinique est une île particulièrement réputée pour sa beauté naturelle et la richesse de ses montagnes, de ses mangroves et de ses fonds marins. Cette biodiversité naturelle est non seulement belle mais aussi vitale pour l’équilibre écologique de la Martinique. Aussi éblouissante à terre qu’en mer, elle abrite une biodiversité impressionnante et une multitude d’espèces marines : des mollusques, des poissons tropicaux, des crustacés, des éponges de mer. Les récifs coralliens possèdent un rôle vraiment crucial pour ces espèces car ils leur fournissent un abri et de la nourriture. En plus de ces espèces, les tortues marines viennent régulièrement sur les diverses plages de l’île afin d’y pondre leurs œufs, et les dauphins sont très présents au large des côtes de l’île. Le dauphin Martinique est également très présent au large des côtes de l’île ! Ils sont très appréciés et sont un peu les attractions principales lors des balades touristiques en mer. Souvent aperçus en groupe, il est possible de les voir évoluer dans les eaux de la Martinique, pour le plus grand plaisir de ceux qui ont la chance de voir ce spectacle. Ils font, pour ainsi dire, le lien entre la mer et l’homme.Il existe divers types de dauphins que l’on peut apercevoir en mer, c’est notamment le cas du Grand dauphin (de son nom scientifique Tursiops truncatus). Il peut mesurer jusqu’à 4m de long et peser jusqu’à 650 kg. Il existe aussi le dauphin tacheté de l’Atlantique (Stenella frontalis) qui peut, lui, mesurer plus de 1m70 et peser 140 kg. Aux abords de la Martinique, il est aussi possible de rencontrer le dauphin de Fraser (ou de Bornéo), plus petit, il mesure 2m de long pour un poids de 150kg, et le dauphin d'Électre, de 3m de long pour 275kg. L’espèce la plus imposante reste le dauphin pilote (aussi nommé globicéphale). Il est le plus long avec 6 m et un poids de 3000 kg, eh oui !Dans leur environnement naturel, les Grands dauphins apprécient jouer non loin des bateaux qui croisent leur chemin. Mais en règle générale, on peut aisément dire que les dauphins sont extrêmement sociaux (ils se déplacent beaucoup en groupe) et sont très joueurs (ils sautent, surfent sur les vagues, et s’amusent avec des objets de leur environnement). Ils communiquent entre eux grâce à des sons et même des sifflements. Ce sont des créatures remarquables qui possèdent même une signature vocale propre ! On peut dire que ce sont des animaux très intelligents. Il est possible de les retrouver sur les côtes Caraïbes notamment près de Saint Pierre ou dans les profondeurs, et ils sont aussi carnivores, se nourrissant principalement de poissons. Pour la chasse, ils font encore une fois appel à leur intelligence, se repèrent grâce aux échos, émettent des sons pour repérer leurs proies et chassent en groupe, migrant au gré de la disponibilité de la nourriture et des conditions de vie.