Les campings-villages & Spa des Méditerranées, font le plein de nouveautés

Les 3 campings-villages & Spa***** des Méditerranées ont imaginé le meilleur pour chouchouter leurs familles après ce long confinement, des attentions ont été portées aux parents, aux ados, aux enfants et même aux tout petits.



Chacun va trouver sa place et très vite ses habitudes détente/évasion aux 3 campings-villages & Spa à Marseillan-Plage, sur la côte héraultaise, entre mer et étang de Thau.



Depuis le 20 juin, date d'ouverture, les vacanciers peuvent découvrir de nombreuses nouveautés : un nouvel espace aquatique verdoyant au Nouvelle Floride, de nouveaux blocs communautaires design et écologiques au Beach Garden, une montée en gamme des hébergements et la multiplication des quartiers paysagers et piétons...