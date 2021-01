LES DERNIÈRES NOUVELLES DE #BALI Les touristes étrangers ne sont donc toujours pas autorisés, pour le moment, à entrer sur le territoire indonésien. Le gouvernement indonésien a annoncé une possible réouverture des frontières aux touristes étrangers en 2021.

Nous gardons espoir pour fin 2020... ON GARDE LE MORAL La bonne humeur est un bon compagnon de voyage... "On a plusieurs traitements qui sont efficaces... Avant la fin de l'année on aura de meilleurs résultats face au virus... On est en train de gagner la guerre contre ce coronavirus" Arnaud Fontanet, épidémiologiste @institutpasteur SOUVENIRS / SOUVENIRS Si vous avez déjà visité BALI, quel était votre meilleur souvenir ? Envoyez-nous un mail à production@baliseken.fr et racontez-nous votre meilleur souvenir à BALI. Le meilleur POST sera publié sur notre page Facebook et un Kdo de Noël vous sera envoyé... SENSATIONNEL ! Faites plaisir à toute la famille avec des vacances amusantes au Novotel Lombok Resort & Villas décoré dans le style traditionnel Sasak. Situé à seulement 19 kilomètres de l'aéroport, cet hôtel de luxe 4 étoiles est idéal pour une escapade à deux délicieusement romantique. Que vous recherchiez un séjour pour vous détendre ou rempli d'activités, vous trouverez à coup sûr tout ce qu'il vous faut chez Novotel.Spacieuses, nos villas et chambres Novotel au style contemporain Sasak offrent un lieu de séjour remarquable et répondent à tous vos besoins. ON S'ENGAGE... Malgré une hausse des tarifs des entrées sur les principaux sites touristiques nous nous engageons à conserver les mêmes tarifs 2020 pour 2021. N’hésitez pas à nous interroger. NOS ÉQUIPES À VOTRE ÉCOUTE BALI SEKEN

4 avenue Laurent Cély.

Batiment D - 9ème étage. 92600 Asnières

01 56 04 20 12

production@baliseken.fr

https://www.baliseken.fr