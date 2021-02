Les frontières se referment, ouvrez le catalogue Quartier Libre Annulations , reports toujours plus stressants ? Offrez-vous un temps calme et studieux.

Les équipes de Quartier Libre sont comme vous, leurs nerfs sont mis à rude épreuve. Depuis bientôt un an, et oui déjà , notre profession est en souffrance. Les confinements, les fermetures des frontières et l’absence de visibilité nous ont tous mis dans l’embarras pour dire les choses poliment. Malgré tout, nous continuons à être solidaires et conservons l’espoir du retour des beaux jours.

En attendant, nous ne sommes pas restés les bras croisés et avons mis à profit cette année pour se projeter et créer. Nouveau format de catalogue orienté vers l’inspirationnel, nouveau site pro, nouvelle identité visuelle. Le T.O spécialiste des Terres Celtes, Nordiques et Slaves est prêt pour la reprise et annonce le retour de l’Angleterre dans sa programmation.

Rédigé par Quartier Libre le Lundi 8 Février 2021

Un catalogue 2021 inspi-rationnel dont la version digitale est en ligne

Ce catalogue est disponible dès aujourd’hui en version digitale. Pour faciliter la passerelle entre ce beau faire-valoir et le site de vente, nous avons intégré des liens qui vous redirigent directement vers la page internet du produit pour en connaître tous les détails.



N’attendez pas pour le feuilleter,

Les outils changent mais pas la qualité reconnue du T.O



Les outils changent mais pas la qualité offerte par le T.O depuis bientôt 30 ans.

La force de Quartier Libre demeure là où elle a toujours été :

✔ Des produits de spécialiste pour voyageurs exigeants

✔ Des départs garantis de 34 aéroports français ou frontaliers

✔ Une profondeur de circuits et de dates de départs inégalée sur les Terres du Nord

✔ Des conseillers experts des Terres du Nord

Des nouveautés et le retour de l’Angleterre Angleterre a quitté l’Union Européenne elle est de retour dans la programmation de Quartier Libre. La destination n’était plus au catalogue depuis 2018 et nos chefs de produit sont persuadés que leur nouvelle approche ambitieuse saura combler les attentes des plus exigeants.

Vos clients pourront la visiter en combiné avec l’Ecosse ou avec l’Ecosse et l’Irlande. 2 programmes dont 1 superbe Grand Tour des Iles Britanniques sur 3 semaines – en départs garantis de 19 aéroports.

Sans oublier un programme 6j/5n dédié aux grandes villes anglaises (Londres, Oxford, Bath, Liverpool) + Edimbourg.

Les programmes Angleterre ici



Les Voyages en liberté sont davantage mis en exergue. 2021 risque d’être une année compliquée pour les circuits en groupe. Quartier Libre prend le parti de développer une gamme peut-être moins connue mais qui est proposée depuis toujours par le TO , les voyages en liberté.



En plus d’une gamme de 21 autotours qui font le succès de Quartier Libre depuis de nombreuses années, le TO lance une gamme de city breaks 4j/3n en liberté dans les capitales nordiques dont Oslo, Copenhague, Dublin, Edimbourg, Reykjavik.



Chaque voyage inclus : vols (jeudi-dimanche) + hébergement et PDJ + 1 visite incluse la plupart du temps + de nombreuses options (transfert, demi-pension, excursions…)



Choisir Quartier Libre pour vos city breaks c'est l’assurance d’un séjour en liberté mais sans soucis d’organisation et d’intendance. Sans oublier les garanties offertes par un T.O : expertise + fiabilité avec garantie des fonds déposés (APST).



En bref, nouveau site et nouveaux produits pour toujours la même qualité et la même fiabilité, de quoi être prêts dès la réouverture des frontières.

Contactez Quartier Libre Terres Celtes – Terres Nordiques - Terres Slaves

En départs garantis depuis 34 aéroports français ou frontaliers

GIR – Individuels – Groupe



Mail : agences@quartier-libre.fr

Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro

