Les îles Canaries ou la Mer Rouge : cet hiver, direction le soleil avec CroisiEurope !

Direction les côtes Jordaniennes, à la découverte du site incontournable de. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, cette cité perdue aux mille visages et ses façades monumentales taillées à même la roche de grès rose est souvent décrite comme la huitième merveille du monde. Par la même occasion, on y découvre les paysages désertiques de Wadi Rum.Pour parfaire ce périple, nous proposons de prolonger le séjour avec une excursion au Caire à la découverte des. Autre temps fort, la visite du musée égyptien du Caire, invitation à voyager à travers 5 millénaires d’histoire égyptienne et dévoilera le trésor de Toutankhamon !Afin de profiter des fêtes de fin d’année découvrez deux itinéraires exceptionnels de 11 ou 12 jours avec des excursions inédites pour des réveillons inoubliables.Le pays des 1001 nuits donne rendez-vous pour un voyage d’exception durant lequel le temps semble suspendu face à l’immensité de tout un pan de l’Histoire !Bateau à taille humaine de 197 passagers à bord, La Belle de l’Adriatique propose un cadre contemporain et chaleureux dans un style élégant et solaire avec de nombreuses prestations et animations à bord.