Les îles de Guyane, une étape incontournable !

Véritable patrimoine historique et architectural, les îles du salut conservent la mémoire du bagne.

Dans son reportage «Au bagne» paru en 1923, Albert Londres (journaliste et écrivain français) précisait « …nous nous trompons en France. Quand quelqu'un – de notre connaissance parfois – est envoyé aux travaux forcés, on dit : il va à Cayenne. Le bagne n'est plus à Cayenne, mais à Saint-Laurent-du-Maroni d'abord et aux îles du Salut ensuite… »



Il est vrai que durant près d’un siècle (entre 1852 et 1947), les Iles étaient l'un des hauts lieux de l’ex administration pénitentiaire. A l’instar de ce qu’a décrit « Papillon », ce ne sont pas les expressions qui manquaient pour décrire la dureté de vie des bagnards. Sous Napoléon III, c'est principalement ici que les condamnés les plus difficiles de France métropolitaine étaient transportés puis incarcérés. Les autres étaient envoyés au bagne de Saint-Laurent de Maroni sur le continent.



Pour tous visiteurs, le point de passage obligatoire est l’île Royale. Sur 28 hectares, la principale et la plus grande île de l'archipel dévoile des bâtiments historiques rénovés. En suivant le sentier qui fait le tour de l'île, la halte se fait d’abord par le sommet qui culmine à 60 mètres au-dessus de la mer. C’est ici que se dresse l’auberge des îles du Salut et que l’on peut découvrir une vue à couper le souffle sur l’île du Diable.

C’est aussi le point de départ des visites guidées, ou des déambulations à travers l’ile.

Le tour commence par exemple par la visite de la chapelle pour ensuite se diriger vers les vestiges de la maison des sœurs et de la maternité, puis l'hôpital, qui était exclusivement réservé au personnel, ensuite le phare, et pour finir un bâtiment étonnamment moderne, le cinétéléscope, d'où les scientifiques peuvent localiser et prendre des images de la fusée Ariane 5.

En revenant vers les hauteurs de l’île, on atteint le quartier des surveillants et des cellules. Pour finir en beauté une bonne matinée de balades à travers le temps, on aperçoit, en redescendant vers l’océan, la fameuse piscine des bagnards, un ouvrage de maçonnerie semi fermé par des rochers, réalisé par les forçats, qui permettait de se prémunir de la houle et des requins (autrefois nombreux).