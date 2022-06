Les low cost tirent leur épingle du jeu face aux régulières

Lufthansa, sauvé de la faillite par l'Etat l'été dernier, a annoncé hier avoir subi une perte record de 6,7 milliards d'euros en 2020.



Mais c'est le groupe IAG, maison mère de British Airways, Vueling et Iberia, qui enregistre la pire perte annuelle : plus de 7,4 milliards d'euros (soit presque son chiffre d'affaires de 2020).



Même si elles ont aussi été impactées par la crise sanitaire, les low cost ont globalement mieux résisté que les acteurs traditionnels, en raison notamment d'une activité centrée sur le court et moyen-courrier.



EasyJet et Ryanair s'en sortent avec une perte qui se situe autour du milliard d'euros en 2020 (année fiscale finissant le 30 septembre pour EasyJet), soit entre le quart et le tiers du chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé l'an dernier.