Les marchés du bien-être mental ont-ils évolué ?

Si les problèmes de sommeil ne sont pas nouveaux et font l’objet d’une offre de soins présentes dans certains établissements touristiques qui s’en sont fait une spécialité, ils ont été largement amplifiés par le confinement imposé par le Covid, la peur pour sa santé,. Il semblerait donc que les cures et autres soins capables d’apaiser et de retrouver un bon sommeil auront de plus en plus le vent en poupe.Mais, ces cures jugées trop académiques ou trop onéreuses pour certains seront largement concurrencées par d’autres thérapies plus douces comme(autrement dit la sylvothérapie. Voir fiche annexe ), les séances de sieste dans ce que l’on appelle les «», les séjours dans des centres de rétablissement du rythme circadien, dans des territoires situés à l’abri des nuisances lumineuses, tels qu’il en existe aujourd’hui en France (Dernier en date : le parc des Cévennes) et dans le monde ( USA).Anciennes dans les centres situés en ville, ces activités se sont beaucoup développées en milieu touristique, dans toutes sortes de lieux loués par des associations et autres « coach » qui y dispensent leurs enseignements.Plutôt situés dans des territoires isolés ( campagne, moyenne montagne), ces centres sont désormais aussi situés dans des stations de montagne désireuses de se positionner surA noter cependant que ces activités désormais traditionnelles seront aussi de plus en plus liées à l’enseignement de la philosophie dans des sortes d’agora. La conversation, la discussion, l’échange auront de plus en plus de succès dans une société désireuse de retrouver le sens de son histoire et de l’histoire.quand il est constitué par une offre de produits naturels ou médicamenteux destinés à stimuler l’esprit et le corps. Quand il offre stages et autres séjours de relaxation, exercices mentaux, ou coaching de toutes sortes, il lui est totalement intégré.A tel point que le groupe Accor par exemple a réfléchi il y a quelques années à offrir ce type d’activités à ses clients dans ses établissements à la localisation la plus adaptée.Mais, les applications qui se sont multipliées et sont de bonne qualité font concurrence aux séjours en présentiel.Cette composante est destinée à s’étoffer. Les grandes crises sont souvent à l’origine d’un regain de spiritualité de la part d’une société déboussolée prête à confier sa détresse à toutes sortes de chapelles.Le christianisme dans sa diversité, renouvelle son public de croyants qu’il reçoit volontiers dans des monastères renommés mais aussi des centres religieux moins connus éparpillés partout en Europe.Les itinérances du type «» sont promises à un bel avenir. Une opportunité pour les territoires.