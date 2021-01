La forêt se rend indispensable : la sylvothérapie évolue

De quoi s’agit-il ? Dans l’immense registre des thérapies redécouvertes ou inventées de toutes pièces par notre époque tourmentée, la sylvothérapie a indiscutablement un bel avenir devant elle. Pourquoi ? Parce que d’une part, elle est pratiquable sur un territoire illimité et que, d’autre part, elle est dérivée d’un pays faisant autorité en matière de thérapie : le Japon.



Dans ce pays, depuis 1982, le gouvernement considère comme une thérapie officielle le « shinrin yoku » ou bain de forêt qui s’apparente à une méditation mettant en éveil les quatre sens : ouïe tout d’abord pour écouter les oiseaux, les feuilles qui craquent, le vent dans les branches... l’odorat pour sentir les parfums de la forêt, le toucher pour éprouver le contact avec le tronc, les feuilles, la terre et la vue pour admirer ce formidable spectacle que constitue la forêt. In fine, ce bain permet de se recentrer sur l’essentiel et d’apaiser ses tourments.



À l’heure actuelle, on recense 48 forêts thérapeutiques dans ce pays. Et, le mouvement gagne d’autres pays comme la Corée, la Norvège ou les USA et autres pays germaniques où la médecine intégrative progresse. Ce qui n’est pas encore le cas de la France.



Pourtant, non seulement les arbres diffusent des molécules comme les phytoncides qui permettent de se défendre contre les bactéries mais également bien d’autres ions négatifs qui apportent une purification physique et mentale en neutralisant les ions positifs qui sont sources de stress. Globalement, contre le stress et la dépression, les arbres ont un impact réel.



Le « shinrin yoku » permet de faire baisser la tension et pour les diabétiques de faire diminuer les taux de glucose... En fait, au Japon, de 2004 à 2012, les autorités ont dépensé environ 4 millions de dollars pour analyser les effets psychologiques et physiques de la forêt sur l’être humain, rapporte le magazine Quartz. Suite à plusieurs études, dont celle d’un professeur japonais menée en 2009, les résultats sont plus que probants. Ce qui, à y bien réfléchir, n’a rien de surprenant.