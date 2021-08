FUTUROSCOPIE - Nouveaux Français, nouveaux touristes ?

Certes, tous ces chiffres, j’insiste, traduisent des intentions et nul n’ignore que les passages à l’acte seront limités. Néanmoins, ils fournissent une cartographie intéressante d’une société en mutation qui, à la suite du drame planétaire que nous sommes toujours en train de vivre, est décidée à se protéger de l’adversité en ayant recours à des solutions de sauvetage plutôt radicales qu’elle aura parfois expérimentées durant ses séjours de vacances.



Les temps et les territoires de vacances constituent en effet de réels laboratoires où peuvent se découvrir et se tester de nouveaux choix de vie, notamment et principalement géographique. D’où l’amplification de ce tourisme de repérage consistant à partir en vacances pour identifier un deuxième lieu de résidence ou un nouveau lieu de résidence principale.



Un phénomène que les agents immobiliers connaissent et gèrent plutôt bien en embauchant plus de personnel en été et faisant soigneusement la promotion du meilleur de leur offre, via leurs vitrines ou leurs sites internet.



En des temps plus cléments, ce sont aussi les retraités qui, au seuil d’une nouvelle existence, partent en mission de repérage dans les régions et les pays qu’ils ont appréciés qui s’attirent les efforts promotionnels des destinations. D’où les véritables stratégies mises en place par le Portugal, l’Espagne, le Maroc… qui, une fois la pandémie terminée, devraient redevenir d’actualité.



Demande de repérage enfin pour les jeunes télétravailleurs qui sont devenus une telle manne que de nombreux territoires se disputent leur présence en leur proposant justement de venir tester leurs séjours dans des hébergements soigneusement identifiés et répertoriés, et éventuellement des espaces de co-working.