FUTUROSCOPIE - Succès touristiques : la lampe du "génie des lieux" n'éclaire que le chemin parcouru...

► L’unique épicerie vend désormais quelques tuniques, robes et foulards importés d’Asie. A des prix toutefois très raisonnables. Mais au détriment des produits alimentaires locaux comme le miel et le fromage.



► Un club de plongée, certes de petite envergure, propose des sorties, des stages, des cours et déverse tous les jours sur le sable ces robots en combinaison de caoutchouc tandis que ses moteurs tournent quelques longues minutes à vide.



► Le petit bateau qui dessert les ports à la ronde, est devenu moins régulier et surtout, il est devenu payant. Quant aux barques de pêcheurs qui, à la nuit tombée, allaient pêcher et vendaient leur poisson au petit matin, elles sont de moins en moins nombreuses. Et l’on se prend à regretter le bruit assourdissant de leurs moteurs ancestraux.



► Les loueurs de voitures ont désormais aussi quelques motos en location. L’un d’entre eux propose, sans trop de succès encore, des quads. Les prix augmentent et les petites arnaques deviennent voyantes.



► Une nouvelle route construite grâce à des fonds européens dessert la côte, sans pour autant être utilisée. Faute de voitures. Mais ses jours de tranquillité sont comptés.



► Une population éclectique d’Européens désireux de financer leurs séjours, proposent des programmes de développement personnel, cuisine, et séances de yoga sur la plage. Ils organisent aussi des « meditation tours », à l’aube et bien d’autres activités collectives et individuelles destinées à se faire du bien.



► Les nuits de la pleine lune sont en passe de devenir des événements spirituels de première importance même s’ils n’ont rien à voir avec la culture locale.



► La seule plage de sable de l’île diffuse une musique techno internationale de piètre qualité aux décibels trop élevés, et propose parasols et matelas à des tarifs de plus en plus élevés.



► Un port de plaisance est en train de se développer et quelques très rares yachts y jettent l’ancre. Mais, pire, les ports secs se multiplient et occupent de plus en plus de terrain.



► Le prix de l’apéritif a légèrement augmenté mais les petits amuse-gueules qui vont avec, sont devenus payants et moins goûteux. On continue cependant de régler ses factures en espèces.



►La coiffeuse de l’île tient un agenda bien rempli et consacre moins de temps à ses clients.



► Les offres de location via Airbnb se sont multipliées par dix et touchent tous les segments de la population, pressée d’héberger des touristes plutôt que leur famille.



► Une équipe de journalistes internationaux est venue faire des photos et des repérages pour venir tourner un film sur les atouts de l’île. Ils ne parlent pas un mot de la langue nationale mais savent déjà « tout sur tout » !



► Une deuxième compagnie aérienne dessert la destination et offre des tarifs concurrentiels tandis que les navettes maritimes se sont transformées en catamarans, dont la rapidité est certes sans appel, mais sans doute inutile à l’heure du slow tourisme.



► Plusieurs projets hôteliers sont annoncés… Leurs investisseurs sont tous des étrangers convaincus de leur supériorité.



►Les joueurs d’échecs ont déménagé dans une autre taverne pour ne pas être dérangés.



►… Aïe ! Mais n’est-ce pas mes voisins parisiens que je vois là-bas, sur la plage, en train de se baigner !