Les meilleures activités à faire une fois votre safari au Kenya fini

Envoyer à un ami Partager cet article

Depuis de nombreuses années, le Kenya est un choix populaire pour les amateurs de safaris du monde entier. Après avoir observé les grands fauves dans leur environnement naturel, les touristes peuvent s'adonner à toute une série d'activités dans le pays. Pour se détendre et se relaxer, il existe une pléthore de plages propres et magnifiques. Quant aux amateurs d'aventure, de nombreuses options sont disponibles au Kenya, comme la randonnée en forêt, la visite de sites historiques et l'exploration de marchés bien achalandés.

Rédigé par Safari World le Vendredi 30 Juin 2023

Faites une croisière en boutre aux alentours du port de Mombasa Mombasa, ville insulaire située au Kenya, est une destination très prisée par les touristes à la recherche des plus belles découvertes. Parmi ces activités, figure l'embarquement à bord d'un jahazi converti, un voilier arabe traditionnel utilisé pour le commerce, aujourd'hui transformé en luxueux bateau d'excursion. Équipés de tapis confortables, de coussins et de cuisines de bord, ces bateaux emmènent leurs passagers faire le tour de Tudor Creek et du port de Mombasa. Dans certains cas, un spectacle son et lumière est proposé pour enrichir l'expérience interactive à Fort Jesus, qui est un important point de repère historique de la ville.



Découvrez la forêt de Kibwezi à partir de l'autoroute de Mombasa Bien que l'autoroute de Mombasa soit souvent considérée avec appréhension par les visiteurs du Kenya, les voyageurs avisés savent que des sites attendent les voyageurs qui veulent bien sortir des sentiers battus. La forêt tranquille et isolée de Kibwezi est l'une de ces destinations insoupçonnées. En plus, cette forêt est un habitat pour de nombreuses espèces d'oiseaux rares et menacés, ainsi que des éléphants et des antilopes. La forêt est également célèbre pour ses nombreuses cascades, qui offrent un merveilleux spectacle de la nature sauvage au visiteur aventurier.



Passez un séjour dans un lodge de la forêt tropicale dans les collines de Shimba cette ville a été fouillée au milieu du 20e siècle, dévoilant les vestiges de maisons et de mosquées datant du 16e siècle.

Après avoir participé à votre safari au Kenya , la côte du Kenya regorge de nombreuses activités d'aventure, comme un séjour dans un lodge de la forêt tropicale. Les collines de Shimba sont une réserve nationale qui abrite de nombreux animaux sauvages, notamment des éléphants et d'autres animaux qui vivent dans la forêt. Ici, le lodge est construit dans une forêt et incorpore des arbres dans sa structure en bois. De plus, il dispose d'une passerelle à la cime des arbres qui mène à un point d'eau. Pour les amateurs d'histoire plus que de nature, la ville voisine de Watamu, sur la côte nord, abrite les anciennes ruines de la ville de pierre de Gedi. Perdue dans la forêt pendant plusieurs centaines d'années,

Nagez avec les requins-baleines et rencontrez les babouins Les amateurs de faune et de flore à la recherche d'expériences nouvelles et uniques seront peut-être partagés entre nager avec des requins-baleines et se lier d'amitié avec des babouins. Bien que le projet de tourisme et de conservation fasse l'objet d'une controverse, une rencontre avec de jeunes requins baleines est possible 2 fois par an. Dans le même temps, les voyageurs qui se rendent au Il Polei Group Ranch, à Laikipia, peuvent observer de près la dynamique sociale d'une troupe de babouins. Des études à long terme sur ces primates permettent aux hommes et aux animaux de se promener ensemble pendant une excursion de deux heures.



Partez vers le sud, dans la vallée du Rift La vallée du Rift compte parmi les sites les plus fascinants et les plus uniques à découvrir au Kenya. En effet, en se rendant au sud du pays en voiture, en bus ou en taxi, des sections intéressantes et moins connues du phénomène géologique peuvent être découvertes. Les Whistling Thorns constituent une étape intéressante, suivie d'une descente spectaculaire le long de l'escarpement, révélant des plaines arides et le site préhistorique d'Olorgasailie, qui abrite des outils en pierre. Pour terminer, le voyage s'achève sur les marais de soude surréalistes du lac Magadi, siège d'une industrie chimique de premier plan.



Découvrez un festival annuel célébrant la culture du Kenya Sur le plan des festivals, le Kenya compte sans doute moins d'événements majeurs en comparaison d'autres pays à travers le monde, mais quelques uns sont spécialement reconnus. En mai, le festival du lac Turkana est une célébration culturelle populaire dans une ville isolée. En août, le Rift Valley Festival est un festival de musique au bord du lac Naivasha. En novembre, le festival de Lamu se déroule dans une ancienne ville swahilie. Plusieurs événements y sont organisés : défilés, courses d'ânes et de boutres, combats de bâtons traditionnels, expositions d'artisanat et barbecues sur la plage.



Rendez-vous en boîte de nuit à Nairobi Il existe de grandes variétés de boîtes de nuit à Nairobi, tant pour les habitants que pour les touristes. Le quartier central des affaires est une destination de choix, avec ses rues remplies d'une variété de boîtes de nuit.



Lu 127 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Air Austral, les 20 ans de sa ligne emblématique 7 choses à faire pour réussir sa croisière maritime