Les meilleures destinations pour un enterrement de vie de jeune fille ?

Vous venez d’être choisie demoiselle d’honneur pour le mariage de votre meilleure amie ? Quelle belle preuve de confiance et d'amitié! Parmi les grandes responsabilités de ce rôle de témoin, l'organisation de son enterrement de vie de jeune fille est un passage obligé. C’est l’occasion la plus rêvée pour lui offrir un week-end grandiose entre copines. À cet effet, tout doit être au point pour que cette soirée ou ce week-end reste l’un de ses meilleurs souvenirs.

Jeudi 16 Décembre 2021





Alors, si vous vous demandez où organiser l’EVJF de votre meilleure amie, voici quelques destinations idéales pour un séjour entre copines. Cela étant, il importe de choisir une destination qui correspond à son profil et où vous pourrez participer de nombreuses activités pour un EVJF Alors, si vous vous demandez où organiser l’EVJF de votre meilleure amie, voici quelques destinations idéales pour un séjour entre copines.

L'enterrement de vie de jeune fille, une tradition redevenue tendance



Pour s’amuser, pas besoin d’aller à l’autre bout de la terre. Il est tout à fait possible de rester en France pour un EVJF éclatant et plein de festivités qui fera à la fois plaisir à la future mariée et aux autres copines. Que vous optiez pour un

L’enterrement de vie de jeune fille est un instant privilégié à partager avec la future mariée afin de lui faire oublier un tant soit peu le stress de l’organisation de son mariage. Il s’agit d’une belle occasion pour réunir toutes ses amies les plus proches et de profiter simplement de ces doux moments de retrouvailles. Cela dit, il n’est pas permis de passer à côté pour l’organisation de l'évènement car la reine du jour compte sur vous pour vivre ses derniers jours de célibat comme il se doit.. Il est tout à fait possible de rester en France pour un EVJF éclatant et plein de festivités qui fera à la fois plaisir à la future mariée et aux autres copines. Que vous optiez pour un enterrement de vie de jeune fille à PARIS , à Lille ou à Bordeaux, vous profiterez d’innombrables activités délirantes.

Les destinations les plus tendance pour un EVJF Le choix de la destination est un élément clé de la réussite d’un EVJF. De celui-ci dépendent les activités que vous pouvez organiser. Pour réussir ce choix, il est tout autant nécessaire de prendre en compte votre budget, la personnalité de la mariée et surtout ses distractions préférées. Voici quelques destinations de plus en plus prisées pour un EVJF.



● Paris, la ville de l’amour



Quoi de mieux qu’une ville placée sous le signe de l’amour pour célébrer les derniers jours avant le mariage ! Belle et scintillante, Paris, une des plus belles capitales du monde, est une destination exceptionnelle pour un EVJF inoubliable. Elle regorge de nombreux bars, boîtes et restaurants aux concepts originaux. Le soir, vous aurez le choix entre de nombreux quartiers, et il y en aura pour tous les budgets.



Alors, n’hésitez surtout pas à surprendre la future mariée ! Profitez de ce week-end de plaisir entre copines pour visiter des musées, vous balader à des tuileries ou encore aller à des expositions. Pensez à la fabuleuse activité "LE TRÉSOR DE LA MARIÉE". Cette chasse au trésor est idéale pour découvrir la ville tout en vivant de superbes surprises (dégustations, shopping, cadeaux...).



● Lille, une destination festive



Envie de faire la fête avec votre amie pour son EVJF ? Lille est certainement la destination que vous devez choisir. Chic, classe et ultra-festive, cette destination regrorge de petits bars, de restaurants et de boîtes de nuit. Le soir, la ville s’anime d’un vent de modernité et de fête.



Vous y rencontrerez sûrement des groupes de jeunes lillois en train de faire la fête jusqu’à l’aube. Les boutiques y sont nombreuses pour les accros du shopping, et vous trouverez d’innombrables activités à faire pour satisfaire la mariée. Là encore, LE TRÉSOR DE LA MARIÉE sera l'activité à privilégier pour découvrir les secrets de Lille tout en s'éclatant avec la team bride.



● Deauville pour un EVJF marin



La mode fait rêver la future mariée ? Ne vous trompez pas de destination ! La ville des stars de cinéma vous accueillera les bras ouverts pour votre enterrement de vie de jeune fille.. Avec ses kilomètres de plage bordée des fameuses Planches, Deauville est la destination idéale pour donner à ce week-end entre copines un air de vacances. Vous profiterez de session SPA et thalasso, de secret brunchs de rêve, d'un shooting photo de mode ou encore d'ateliers DIY super créatifs. De plus, à seulement 2 heures de Paris, la cité balnéaire Normande se présente comme une destination simple et rapide d'accès.



● Annecy, en été comme en hiver



La ville d0'Annecy réunit tous les critères d’une bonne destination pour un EVJF. Vous y retrouverez des restaurants atypiques, de nombreux bars et surtout de très nombreuses activités quelle que soit la période. Pour un enterrement de vie de jeune fille en hiver et des activités sous la neige ou bien pour un EVJF en été sous le signe de la baignade et de la bronzette, Annecy saura vous faire rêver. Un conseil ? Un shooting photo au bord du lac, des précieux souvenirs pour la future mariée.



Vous l'aurez compris, il existe de très belles destinations en France pour organiser un EVJF. Le plus important c'est de choisir celle qui fera le plus plaisir à la reine du jour et qui répondra au budget de chaque participante.



